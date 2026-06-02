Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 750.000 pesos a 30 días en junio 2026

Con las tasas vigentes del mes, quienes inviertan dinero pueden obtener una ganancia relevante. Cuánto paga cada banco y cómo se posiciona esta inversión frente a la inflación.

Plazo fijo : los depósitos bancarios continúan siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener una rentabilidad previsible sin asumir grandes riesgos. En un contexto de inflación más moderada y tasas relativamente estables, ¿cuánto podés ganar si depositás $750.000 a 30 días en junio de 2026?

Si bien el rendimiento varía según la entidad financiera y el canal utilizado para realizar la operación, las opciones digitales suelen ofrecer una tasa de interés ligeramente superior a la disponible en las sucursales tradicionales.

Hoy en día, invertir se convirtió en una herramienta clave para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Más allá del monto disponible, existen distintas alternativas que permiten generar rendimientos y planificar mejor las finanzas personales.

Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21%, similar a la que ofrecen algunos bancos para operaciones realizadas por canales electrónicos, una inversión de $750.000 a 30 días genera aproximadamente $12.945 de intereses.

De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibiría cerca de $762.945, sumando el capital inicial más la rentabilidad obtenida durante el período. En el caso de una tasa del 20,50%, los intereses rondarían los $12.637, lo que elevaría el monto final a aproximadamente $762.637.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas ubican la inflación mensual cerca del 2%, un escenario que permite que los plazos fijos mantengan una rentabilidad más competitiva que en períodos de inflación elevada.

Aunque la ganancia real puede ser acotada, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite acumular rendimientos y proteger parcialmente el poder adquisitivo de los ahorros.

Por ese motivo, especialistas recomiendan comparar las tasas ofrecidas por distintas entidades financieras antes de realizar una colocación y aprovechar los canales digitales, que suelen ofrecer mejores condiciones para los depósitos a plazo.