McDonald's lleva "Del Origen a la Mesa" a la ruta con su campaña de verano 2026

La acción propone unir experiencias muy argentinas.

Durante la temporada de verano 2026, McDonald’s sale a la ruta con La Ruta de la Calidad, una campaña que traslada su iniciativa Del Origen a la Mesa a los principales destinos turísticos del país. La propuesta busca mostrar, en un video documental, de dónde vienen los ingredientes de su menú y qué recorrido hacen hasta llegar a los restaurantes.

La acción propone unir dos experiencias muy argentinas: viajar en verano y elegir qué comer. McDonald’s invita a conocer el detrás de escena de sus productos, poniendo en valor el origen de los alimentos, los procesos y los cuidados que forman parte de cada comida.

En Argentina, la gran mayoría de los ingredientes que utiliza McDonald’s son de origen nacional, provienen del campo argentino y sus productores locales. Cada uno tiene un recorrido concreto y medible, que en muchos casos es más corto de lo que se suele imaginar. Conocer ese camino permite mirar lo que hay en la bandeja desde otra perspectiva.

La Ruta de la Calidad (4) La carne de las hamburguesas que le compran a Marfrig es 100% vacuna y proviene de ganaderías argentinas; las papas fritas de McDonald’s llegan desde los campos y la planta de McCain de los alrededores de Balcarce, una de las principales zonas paperas del país; los vegetales se cultivan en distintas regiones para asegurar frescura todo el año; y los lácteos y quesos que le compran a Milkaut y La Tonadita se elaboran junto a proveedores nacionales con especificaciones propias. En todos los casos, los ingredientes pasan por procesos estandarizados y controles de calidad antes de llegar a los restaurantes.

La Ruta de la Calidad se enmarca en Del Origen a la Mesa, el programa de McDonald’s que busca que los consumidores no tengan que “creer”, sino ver y conocer cómo se trabajan los alimentos. A través de iniciativas como Puertas Abiertas y del sitio web www.delorigenalamesa.com, la marca abre sus cocinas y comparte información sobre el origen de cada ingrediente.

Con esta campaña de verano, McDonald’s amplía esa propuesta y la lleva a la ruta, para contar de forma simple qué hay detrás de los productos que millones de argentinos eligen también durante sus vacaciones.