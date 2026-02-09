9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

McDonald's lleva "Del Origen a la Mesa" a la ruta con su campaña de verano 2026

La marca recorre destinos turísticos para mostrar, de forma simple y cercana, el camino que hacen sus ingredientes desde su origen hasta el plato.

Por
La acción propone unir experiencias muy argentinas.

La acción propone unir experiencias muy argentinas.

Durante la temporada de verano 2026, McDonald’s sale a la ruta con La Ruta de la Calidad, una campaña que traslada su iniciativa Del Origen a la Mesa a los principales destinos turísticos del país. La propuesta busca mostrar, en un video documental, de dónde vienen los ingredientes de su menú y qué recorrido hacen hasta llegar a los restaurantes.

Su milanesa a caballo es una de las recomendaciones del lugar. 
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires que hace una milanesa de cuadril 10 puntos

La acción propone unir dos experiencias muy argentinas: viajar en verano y elegir qué comer. McDonald’s invita a conocer el detrás de escena de sus productos, poniendo en valor el origen de los alimentos, los procesos y los cuidados que forman parte de cada comida.

En Argentina, la gran mayoría de los ingredientes que utiliza McDonald’s son de origen nacional, provienen del campo argentino y sus productores locales. Cada uno tiene un recorrido concreto y medible, que en muchos casos es más corto de lo que se suele imaginar. Conocer ese camino permite mirar lo que hay en la bandeja desde otra perspectiva.

La Ruta de la Calidad (4)

La carne de las hamburguesas que le compran a Marfrig es 100% vacuna y proviene de ganaderías argentinas; las papas fritas de McDonald’s llegan desde los campos y la planta de McCain de los alrededores de Balcarce, una de las principales zonas paperas del país; los vegetales se cultivan en distintas regiones para asegurar frescura todo el año; y los lácteos y quesos que le compran a Milkaut y La Tonadita se elaboran junto a proveedores nacionales con especificaciones propias. En todos los casos, los ingredientes pasan por procesos estandarizados y controles de calidad antes de llegar a los restaurantes.

La Ruta de la Calidad se enmarca en Del Origen a la Mesa, el programa de McDonald’s que busca que los consumidores no tengan que “creer”, sino ver y conocer cómo se trabajan los alimentos. A través de iniciativas como Puertas Abiertas y del sitio web www.delorigenalamesa.com, la marca abre sus cocinas y comparte información sobre el origen de cada ingrediente.

Con esta campaña de verano, McDonald’s amplía esa propuesta y la lleva a la ruta, para contar de forma simple qué hay detrás de los productos que millones de argentinos eligen también durante sus vacaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un nuevo punto de encuentro en Pinamar Norte.

El nuevo espacio gastronómico que redefine el verano en Pinamar Norte

Parador Entre Pueblos, una parada gastronómica clave de la Ruta 2 rumbo al mar.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el parador de la Ruta 2 que tiene unos sánguches enormes

Su cocina propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos.

El bodegón de Buenos Aires que está cerca del puerto y sirve ojo de bife y chivito uruguayo

Un bodegón clásico con sabor y precios accesibles en Palermo.

El bodegón de Buenos Aires con precios amigables que tiene platos abundantes y con mucho sabor

Cafetería de especialidad en San Telmo. 

La cafetería de excelencia de Buenos Aires para pasar San Valentín entre cafés y libros

Una mirada contemporánea sobre la tradición argentina.

Una parrilla en Belgrano donde las brasas mandan y el mercado inspira

Rating Cero

Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 
play

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Ben Affleck entrenó durante meses para lograr el físico del superhéroe.

La impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman a sus 53 años

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso, revelaciones y conflictos morales que elevan la apuesta narrativa.
play

De qué se trata El abogado del Lincoln, la serie con nueva temporada que sorprende en Netflix

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.

No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Julieta Poggio reveló que tiene miedo a envejecer.

La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así"

La China Suárez y Magnolia Vicuña

Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

últimas noticias

Según versiones del Gobierno, el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión a través de una app de citas

El Gobierno reveló que el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión por una app de citas

Hace 19 minutos
play
Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Hace 23 minutos
En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

Hace 28 minutos
Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Hace 30 minutos
Ofrece desconexión total con caminatas, paseos en bicicleta, pesca, asados y paisajes rurales.

Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso

Hace 41 minutos