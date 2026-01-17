17 de enero de 2026 Inicio
Los mejores ejercicios para fortalecer los lumbares: son muy sencillos y los podés hacer en verano

Ejercitar esta área del cuerpo previene dolores crónicos y lesiones en personas de todas las edades.

Por
Cómo fortaler la zona lumbar y aliviar dolores de espalda.

Pexels
  • La zona lumbar fuerte es vital para estabilizar la columna y distribuir el peso corporal.
  • El fortalecimiento lumbar mejora la postura y reduce la fatiga muscular por estar sentados.
  • Estos ejercicios funcionan como un soporte para las vértebras, protegiendo los discos intervertebrales.
  • La rutina incluye movimientos de fuerza, estabilidad y movilidad para una espalda funcional.

Mantener una zona lumbar fuerte es uno de los pilares fundamentales para gozar de una buena salud física y una vida activa. No solo es más que recomendable para las personas de más de 40 años, sino que también para los jóvenes, previniendo dolores a futuro en esta zona.

La región baja de la espalda no solo actúa como el eje central de nuestro cuerpo, sino que es la encargada de estabilizar la columna y distribuir las cargas de peso cuando nos movemos. Al fortalecer estos músculos, no solo mejoramos nuestra capacidad para realizar actividades cotidianas, sino que creamos un "escudo" protector que previene lesiones y tensiones innecesarias.

Uno de los beneficios más inmediatos de ejercitar las lumbares es la notable mejora en la postura corporal. En un mundo donde pasamos gran parte del tiempo sentados frente a pantallas, los músculos de la espalda suelen debilitarse, provocando que los hombros caigan y la columna se encorve. Un core y una zona lumbar resistentes permiten mantener una alineación neutra de la columna, lo que reduce drásticamente la fatiga muscular y alivia los dolores crónicos que surgen por malas posturas prolongadas.

Además, unos músculos lumbares bien trabajados actúan como un soporte vital para las vértebras, ayudando a mitigar el impacto en los discos intervertebrales y asegurando que nuestra espalda se mantenga funcional y joven con el paso de los años.

Puente de Glúteos

EJERCICIO PUENTE DE GLUTEOS

Este ejercicio es excelente para activar la cadena posterior (glúteos y lumbares) sin generar un impacto excesivo en la columna.

  • Paso 1: acostado boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, separados a la anchura de las caderas.
  • Paso 2: mantené los brazos estirados a los costados del cuerpo.
  • Paso 3: elevá la pelvis hacia el techo apretando glúteos y abdomen, hasta que tu cuerpo forme una línea recta desde las rodillas hasta los hombros.
  • Paso 4: mantené la posición 2 segundos y bajá lentamente.

Posición de Superman

Superman ejercicio

Un ejercicio clásico de aislamiento que trabaja directamente los erectores de la columna.

  • Paso 1: acostate boca abajo con las piernas estiradas y los brazos extendidos hacia adelante.
  • Paso 2: al mismo tiempo, levantá los brazos, el pecho y las piernas unos centímetros del suelo.
  • Paso 3: mantené la mirada hacia el suelo para no tensar el cuello.
  • Paso 4: sostené la contracción 2 o 3 segundos y a continuación aflojá los músculos de forma controlada.

Postura del gato

Yoga, postura del gato

Más que un ejercicio de fuerza, es ideal para mejorar la movilidad y liberar la tensión acumulada en las vértebras.

  • Paso 1: colocate en cuadrupedia (cuatro puntos de apoyo) con las manos bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas.
  • Paso 2: al inhalar, arqueá la espalda hacia abajo y mirá ligeramente hacia arriba dejando que el abdomen caiga.
  • Paso 3: al exhalar, redondeá la espalda hacia arriba (como un gato erizado) llevando la barbilla al pecho y metiendo el ombligo.
  • Paso 4: fluir entre ambas posiciones de forma suave y controlada.

Plancha Lateral

Este ejercicio fortalece los cuadrados lumbares y los oblicuos, músculos críticos para la estabilidad lateral de la columna.

  • Paso 1: acostate de lado, apoyando el antebrazo en el suelo justo debajo del hombro.
  • Paso 2: colocá un pie sobre el otro o uno delante del otro para mayor estabilidad.
  • Paso 3: elevá las caderas del suelo de modo que tu cuerpo forme una línea diagonal perfecta.
  • Paso 4: mantená la posición sin que la cadera caiga durante 20-30 segundos y cambiá de lado.
Ejercicio, plancha lateral

Extensión de espalda

espinales - dorsales

Este movimiento se enfoca en la fuerza pura de la parte baja de la espalda.

  • Paso 1: acostado boca abajo, coloca las manos entrelazadas detrás de la cabeza o bajo la barbilla.
  • Paso 2: manteniendo los pies apoyados en el suelo, elevá el torso suavemente separando el pecho del suelo. No es necesario subir demasiado; el rango de movimiento debe ser cómodo y sin pinchazos.
  • Paso 3: bajá despacio.

