16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo cada vez que posponés la alarma: ¿lo sabías?

Aunque parezca un gesto inofensivo, hacer esto tiene grandes repercusiones en tu rutina y, a largo plazo, en tu salud.

Por
Cuáles son los principales riesgos de posponer la alarma en el descanso. 

Cuáles son los principales riesgos de posponer la alarma en el descanso. 

Pexels
  • Posponer la alarma activa respuestas de estrés que agotan tu energía prematuramente.
  • Según expertos en la salud, cada repetición del despertador provoca picos peligrosos en la tensión arterial.
  • Asimismo, la fragmentación del sueño impide que el descanso sea reparador para el cerebro.
  • El hábito genera inercia del sueño, causando aturdimiento y mal humor durante el día, y puede generar problemas de salud a largo plazo.

El despertador es una herramienta indispensable en la rutina de muchas personas, y probablemente, varios cuenten con más de una alarma programada o la pospongan aunque sea una vez. Sin embargo, esos cinco o diez minutos adicionales en la cama que parecen un regalo, tienen un costo físico y mental elevado.

Te puede interesar:

Advierten que en Argentina hay tres de las cuatro especies de arañas más peligrosas

La ciencia advierte que este gesto que parece inofensivo, genera en el organismo una respuesta de estrés coordinada que altera el funcionamiento natural. Cuando la alarma suena por primera vez, el cerebro interrumpe bruscamente su ciclo de sueño. En ese instante, el sistema nervioso simpático se activa, disparando la frecuencia cardíaca y la presión arterial para prepararnos para la vigilia.

Al presionar el "posponer", le enviamos una señal confusa al organismo: intentamos volver a dormir, pero el cerebro sabe que otra interrupción es inminente. Esto genera una serie de microdespertares que impiden que el sueño sea reparador.

Qué le pasa al cuerpo cada vez que posponés la alarma

Dormir alarma

Según expertos, cada repetición de la alarma provoca picos de tensión arterial. El cuerpo no descansa; simplemente reacciona a un estímulo de estrés repetido, lo que agota nuestras reservas de energía desde temprano.

Como es bien sabido, dormir es un proceso complejo que requiere completar fases profundas y de sueño REM para consolidar la memoria y restaurar tejidos. Al fragmentar el despertar, el cuerpo entra en una nueva fase de sueño que no puede terminar. El resultado es la inercia del sueño: ese estado de aturdimiento y cansancio crónico que nos acompaña durante el día, afectando la concentración y el humor.

A largo plazo, esta práctica no es solo una cuestión de sueño, sino de salud cardiovascular. Los cardiólogos advierten que la alteración constante de los ritmos biológicos se vincula con:

  • Hipertensión arterial persistente.
  • Mayor riesgo de arritmias por la inestabilidad del ritmo cardíaco.
  • Alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina y el aumento del cortisol (la hormona del estrés).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rutina de ejercicios fácil para hacer en casa.

El entrenamiento sencillo de solo 10 minutos para quienes detestan hacer ejercicio

Corrientes y Córdoba confirmaron dos nuevos casos de gripe. 

Gripe H3N2 en Argentina: se detectaron dos casos en Corrientes y en Córdoba

Edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS advirtió que la salida de Estados Unidos es peligrosa para el mundo: "No es la decisión correcta"

El café tiene muchos beneficios para la salud, como su efecto antioxidante.

Esto le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas: te sorprenderás

Rutina express para hacer en casa. 

¿Tenés poco tiempo? Esta es la mejor rutina de bíceps que dura solo 10 minutos

Los Flavonoides y la teobromina son algunos de los compuestos más estudiados por su posible vínculo con la salud cardiovascular.

Qué relación tiene el chocolate amargo con la longevidad, según expertos

Rating Cero

El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.
play

Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Las Películas que hay en el catálogo de Netflix y son ideales para ver en familia
play

Esta tercera parte de una saga animada con dragones llegó a Netflix y es perfecta para toda la familia: cuál es

El aroma elegido por Emma Stone se caracteriza por su perfil floral clásico y su impronta elegante.

Este es el perfume favorito de Emma Stone: cuánto sale en Argentina

Se trata de una actriz con recorrido en televisión y teatro.

El Tucu López se mostró con su nueva pareja de vacaciones y causó furor: quien es

Cuenta con el respaldo creativo del equipo detrás de uno de los mayores fenómenos globales del streaming.

Así es la imperdible nueva serie de Netflix de los creadores de El Juego del Calamar

últimas noticias

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Hace 24 minutos
El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Hace 46 minutos
Exentos de la Verificación Técnica Vehicular.

Confirmado: este grupo ya no deberá hacer la VTV en 2026

Hace 1 hora
Pequeños cambios, como cocinar más en casa durante la semana, pueden generar beneficios sostenidos a largo plazo.

Por qué cocinar en casa puede ser clave para la longevidad según expertos

Hace 1 hora
play
Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.

Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Hace 1 hora