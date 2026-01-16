Esto le pasa al cuerpo cada vez que posponés la alarma: ¿lo sabías? Aunque parezca un gesto inofensivo, hacer esto tiene grandes repercusiones en tu rutina y, a largo plazo, en tu salud. Por + Seguir en







Cuáles son los principales riesgos de posponer la alarma en el descanso. Pexels

Posponer la alarma activa respuestas de estrés que agotan tu energía prematuramente.

Según expertos en la salud, cada repetición del despertador provoca picos peligrosos en la tensión arterial.

Asimismo, la fragmentación del sueño impide que el descanso sea reparador para el cerebro.

El hábito genera inercia del sueño, causando aturdimiento y mal humor durante el día, y puede generar problemas de salud a largo plazo. El despertador es una herramienta indispensable en la rutina de muchas personas, y probablemente, varios cuenten con más de una alarma programada o la pospongan aunque sea una vez. Sin embargo, esos cinco o diez minutos adicionales en la cama que parecen un regalo, tienen un costo físico y mental elevado.

La ciencia advierte que este gesto que parece inofensivo, genera en el organismo una respuesta de estrés coordinada que altera el funcionamiento natural. Cuando la alarma suena por primera vez, el cerebro interrumpe bruscamente su ciclo de sueño. En ese instante, el sistema nervioso simpático se activa, disparando la frecuencia cardíaca y la presión arterial para prepararnos para la vigilia.

Al presionar el "posponer", le enviamos una señal confusa al organismo: intentamos volver a dormir, pero el cerebro sabe que otra interrupción es inminente. Esto genera una serie de microdespertares que impiden que el sueño sea reparador.

Qué le pasa al cuerpo cada vez que posponés la alarma Dormir alarma Freepik Según expertos, cada repetición de la alarma provoca picos de tensión arterial. El cuerpo no descansa; simplemente reacciona a un estímulo de estrés repetido, lo que agota nuestras reservas de energía desde temprano.

Como es bien sabido, dormir es un proceso complejo que requiere completar fases profundas y de sueño REM para consolidar la memoria y restaurar tejidos. Al fragmentar el despertar, el cuerpo entra en una nueva fase de sueño que no puede terminar. El resultado es la inercia del sueño: ese estado de aturdimiento y cansancio crónico que nos acompaña durante el día, afectando la concentración y el humor.

A largo plazo, esta práctica no es solo una cuestión de sueño, sino de salud cardiovascular. Los cardiólogos advierten que la alteración constante de los ritmos biológicos se vincula con: Hipertensión arterial persistente.

persistente. Mayor riesgo de arritmias por la inestabilidad del ritmo cardíaco.

por la inestabilidad del ritmo cardíaco. Alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina y el aumento del cortisol (la hormona del estrés).