Advierten que en Argentina hay tres de las cuatro especies de arañas más peligrosas

Aunque la mayoría de los arácnidos son inofensivos, en el país circulan especies pequeñas pero peligrosas que pueden causar cuadros severos si no se actúa a tiempo. La prevención, el reconocimiento y la atención médica inmediata son claves para evitar complicaciones.

En Argentina conviven tres de las cuatro especies de arañas más peligrosas del mundo, un escenario que exige mayor atención en la prevención y en el reconocimiento de estos ejemplares. Conoce cómo reconocerlas y cuáles son las principales medidas para tener en cuenta ante una picadura.

El biólogo y herpetólogo Emiliano Lértora fue consultado por el doctor Juan Enrique Romero en la pantalla de C5N y aclaró que “alacrán y escorpión es lo mismo” y que, aunque todos poseen veneno, “no todos son letales para el ser humano”. Lo mismo ocurre con las arañas: casi todas tienen veneno, pero “solamente cuatro en el mundo son de importancia sanitaria”.

Araña

Según Lértora, las arañas grandes no son las peligrosas: “Arañas de gran porte, todas esas son inofensivas; el veneno lo utilizan para capturar a sus presas”. En cambio, las pequeñas como la viuda negra representan el mayor riesgo. “Les gusta estar cerca de las casas, pero no adentro, a un metro de altura y con una tela superdesprolija”, describió.

El especialista advierte que los accidentes ocurren cuando son trasladadas sin querer dentro de ropa o mochilas: "la araña empieza a caminar por el cuerpo y en vez de soplarla o barrerla, la aplastan; ahí se produce el accidente”. Su veneno es neurotóxico y provoca “mucho dolor, como un dolor punzante”.

Sobre los alacranes, explica que capturan presas con sus pinzas y aguijón. En Argentina, el de mayor importancia sanitaria es el Tityus trivittatus: “Tiene pinzas muy finitas y un veneno súper potente”.

Lértora subraya que ante cualquier picadura se debe buscar atención médica urgente: “Frente a cualquier accidente de araña o escorpiones, hay que acudir al centro toxicológico más cercano”.

Guía de Centros Antiponzoñosos de la República Argentina - PDF completo

Guia_centros_antiponzonosos

Arañas más peligrosas en Argentina: cuáles son

Latrodectus Sp. (Viuda Negra)

Es una araña de tamaño pequeño, muy fáciles de identificar, ya que son de coloración negra con alguna parte de color rojo. Están distribuidas por toda la Argentina, desde Salta hasta Tierra del Fuego y se las encuentra normalmente fuera de las casas.

En Argentina los accidentes se pueden producir entre los meses de noviembre a abril, de acuerdo a las temperaturas, ya que estas se encuentran prácticamente inactivas en los meses fríos. Si bien la picadura de esta araña podría ser letal, cabe mencionar que son animales poco y nada agresivos; los accidentes se dan cuando estas por error son apretadas. Acción del veneno: Neurotóxico.

Loxosceles Sp. (Araña del rincón)

Es una araña pequeña de hábitos lucífugos, no agresiva, de coloración marrón. Además de “araña del rincón” es conocida como “araña violín”, simple de identificar por la similitud a la figura de un violín que posee en su cefalotorax.

Su tela es muy blanca y algodonosa, se la puede encontrar normalmente en hábitos domiciliarios tras de muebles, cuadros, etc. Acción del veneno: Hemolítico

Phoneutria Sp. (Araña del banano)

Arañas de gran tamaño, de coloración marrón grisácea a amarillenta. Dorso con manchas blanquecinas. La región ventral puede ser de color negro, óxido o marrón.

Se la encuentra en regiones de clima cálido, tropical o subtropical en zonas de abundante vegetación. En algunas regiones del país, tienen hábitos peridomiciliarias. Su actividad es nocturna. Es agresiva y veloz. No construyen telas. Acción del veneno: Neurotóxico.

