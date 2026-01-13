Los mejores 5 ejercicios para hacer en casa o en la oficina: son perfectos para cuidar la postura Pasar muchas horas frente a la computadora puede generar dolor de espalda, caderas y piernas. Esta rutina dura menos de dos minutos y te ayudará a aliviar los músculos fácilmente. Por + Seguir en







Estos ejercicios son ideales para una pausa activa en medio del trabajo. Freepik

Trabajar frente a la computadora puede generar que, sin notarlo, pasemos muchas horas en una mala postura.

A su vez, esto puede derivar en dolores de espalda, caderas y piernas.

Existe una rutina de 5 ejercicios que dura menos de 2 minutos y es perfecta para estirar en medio de la jornada laboral.

Consiste en hacer flexiones, sentadillas, estiramientos de flexores, la pose del perro boca abajo y giros de torso. El trabajo presencial y el remoto tienen algo en común: es habitual pasar largas horas sentados frente a la computadora y, sin notarlo, inclinados sobre el teclado, lo que suele derivar en dolores de espalda. Sin embargo, existen 5 ejercicios muy sencillos que son perfectos para cuidar la postura.

Muchas veces, la tensión por las tareas acumuladas o el uso de sillas incómodas hace que nos sentemos en una mala posición. Al final del día, eso se traduce en molestias en la espalda, las piernas y las caderas, aunque estos problemas pueden solucionarse fácilmente al fortalecer el core.

Si sos una persona sedentaria, estos ejercicios te ayudarán a empezar a moverte y pueden ser el empujón para incorporar rutinas de entrenamiento a tu agenda semanal. Si ya hacés actividad física, podés sumarlos para aliviar y prevenir los dolores que te genera trabajar en la computadora.

Dolor de espalda 1.jpg Este ejercicio te ayudará a evitar los dolores de espalda. Freepik Los ejercicios para cuidar la postura Estos 5 ejercicios son muy fáciles, no requieren equipamiento especial y pueden hacerse tanto en casa como en la oficina. Lo único que necesitás es una mesa y una silla que puedas usar como apoyo. La rutina completa te toma menos de 2 minutos, así que sirve como pausa activa dentro de tu jornada laboral.

Flexiones con manos sobre la mesa: 20 segundos. Sentadillas con silla: 20 segundos. Estiramiento de flexores de cadera con apoyo en la mesa: 20 segundos. Pose del perro boca abajo con apoyo en la mesa: 20 segundos. Giro de torso en la silla: 20 segundos. Recordá que el objetivo no es transpirar, subir tus pulsaciones, ganar fuerza ni quemar grasa, sino algo mucho más simple: estirar y aliviar tus músculos para que puedas sentirte más suelto y cómodo. Si es necesario, podés repetir esta rutina dos o tres veces a lo largo del día.