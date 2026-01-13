13 de enero de 2026 Inicio
Los mejores 5 ejercicios para hacer en casa o en la oficina: son perfectos para cuidar la postura

Pasar muchas horas frente a la computadora puede generar dolor de espalda, caderas y piernas. Esta rutina dura menos de dos minutos y te ayudará a aliviar los músculos fácilmente.

Por
Estos ejercicios son ideales para una pausa activa en medio del trabajo.

Freepik
  • Trabajar frente a la computadora puede generar que, sin notarlo, pasemos muchas horas en una mala postura.
  • A su vez, esto puede derivar en dolores de espalda, caderas y piernas.
  • Existe una rutina de 5 ejercicios que dura menos de 2 minutos y es perfecta para estirar en medio de la jornada laboral.
  • Consiste en hacer flexiones, sentadillas, estiramientos de flexores, la pose del perro boca abajo y giros de torso.

El trabajo presencial y el remoto tienen algo en común: es habitual pasar largas horas sentados frente a la computadora y, sin notarlo, inclinados sobre el teclado, lo que suele derivar en dolores de espalda. Sin embargo, existen 5 ejercicios muy sencillos que son perfectos para cuidar la postura.

Muchas veces, la tensión por las tareas acumuladas o el uso de sillas incómodas hace que nos sentemos en una mala posición. Al final del día, eso se traduce en molestias en la espalda, las piernas y las caderas, aunque estos problemas pueden solucionarse fácilmente al fortalecer el core.

Si sos una persona sedentaria, estos ejercicios te ayudarán a empezar a moverte y pueden ser el empujón para incorporar rutinas de entrenamiento a tu agenda semanal. Si ya hacés actividad física, podés sumarlos para aliviar y prevenir los dolores que te genera trabajar en la computadora.

Dolor de espalda 1.jpg
Este ejercicio te ayudará a evitar los dolores de espalda.

Los ejercicios para cuidar la postura

Estos 5 ejercicios son muy fáciles, no requieren equipamiento especial y pueden hacerse tanto en casa como en la oficina. Lo único que necesitás es una mesa y una silla que puedas usar como apoyo. La rutina completa te toma menos de 2 minutos, así que sirve como pausa activa dentro de tu jornada laboral.

  1. Flexiones con manos sobre la mesa: 20 segundos.
  2. Sentadillas con silla: 20 segundos.
  3. Estiramiento de flexores de cadera con apoyo en la mesa: 20 segundos.
  4. Pose del perro boca abajo con apoyo en la mesa: 20 segundos.
  5. Giro de torso en la silla: 20 segundos.

Recordá que el objetivo no es transpirar, subir tus pulsaciones, ganar fuerza ni quemar grasa, sino algo mucho más simple: estirar y aliviar tus músculos para que puedas sentirte más suelto y cómodo. Si es necesario, podés repetir esta rutina dos o tres veces a lo largo del día.

