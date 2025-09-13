Los mejores dos restaurantes de Buenos Aires para comer una buena picada

No hay nada mejor que pasar la tardecita con amigos compartiendo una cerveza y una buena tabla de quesos, fiambres y otras tapas. Estos bares tienen una propuesta única y muy completa.

Los bodegones y bares de Buenos Aires ofrecen una gran variedad de propuestas gastronómicas para cualquier momento del día, desde el tradicional desayuno de café con leche y medialunas hasta unas pastas caseras para la cena. Y eso incluye una buena picada para cuando cae el sol.

El momento del vermouth, esa pausa a la tardecita justo antes de la cena, supo ser un clásico porteño y hoy volvió a instalarse en muchos restaurantes y cafés. Las propuestas combinan tragos, cerveza artesanal y tapeos de platos fríos y calientes como excusa para juntarse con amigos y disfrutar.

Aunque la base sigue siendo una tabla surtida de quesos y fiambres, muchos bares elevaron la propuesta agregando nuevas opciones que le dan un toque más gourmet. Si te tentaste, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer una buena picada.

Este Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas en 1927 y se consolidó como un clásico de Villa Devoto; incluso era el favorito de Diego Armando Maradona. Conserva mucho de su decoración tradicional, con objetos donados por los mismos vecinos, y tiene una pared especialmente dedicada al Diez.

La estrella del menú es la "Picada García", que se puede pedir en distintos tamaños y combina platos fríos y calientes: hay porotos marinados, lengua a la vinagreta, tortilla, jamón crudo, buñuelos de espinaca, albóndigas con salsa y papas fritas, entre otros. Queda en Sanabria 3302, esquina con la calle José Pedro Varela. Abre todos los días de 8 a 1 de la madrugada.

8 Esquinas

ocho esquinas redes sociales

Este Bar Notable se especializa en vermouth, cerveza tirada, charcutería y cocina alemana, pero es especialmente famoso por su jamón crudo. Está ubicado en la "triple frontera" entre los barrios de Chacarita, Colegiales y Villa Ortúzar, y funciona desde 1939 debajo de un edificio art-decó de dos plantas.

Tiene muchas opciones de picadas, pero se destaca la "8 Esquinas": trae cebollitas, aceitunas negras, berenjenas, roquefort, morrones, longaniza calabresa, jamón cocido y crudo, pepinos agridulces, fontina, bondiola, leberwurst y otros fiambres. Queda en Forest 1186 y abre de lunes a sábados desde las 11 de la mañana.