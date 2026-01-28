Los 5 ejercicios fáciles que son grandes quemadores de calorías

Actividades de bajo impacto permiten mejorar el gasto energético y la condición física sin exigir al cuerpo con entrenamientos extremos.

El entrenamiento de fuerza acelera el metabolismo y mejora la composición corporal.

Incorporar movimiento al día a día es una de las estrategias más eficaces para aumentar el gasto energético de manera sostenida. Existen ejercicios simples que, sin requerir grandes esfuerzos ni rutinas exigentes, funcionan como grandes quemadores de calorías y aportan beneficios integrales a la salud.

Alerta por el nuevo virus Nipah en India: no existe una vacuna y tiene un alto índice de mortalidad

Especialistas en actividad física señalan que, especialmente al inicio de una rutina, conviene priorizar ejercicios de bajo impacto . Estas prácticas reducen el riesgo de lesiones , permiten mantener la constancia y favorecen la adaptación progresiva del cuerpo al movimiento.

Según entrenadores y portales especializados, el enfoque ideal es trabajar con una intensidad moderada , percibida como liviana a intermedia. De este modo, se logra activar el metabolismo , fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la composición corporal sin sobrecargar el organismo .

La caminata es una de las formas más accesibles de ejercicio. Al involucrar grandes grupos musculares y sostenerse en el tiempo, contribuye a quemar calorías , fortalecer el corazón y mejorar la circulación, sin impacto sobre las articulaciones.

Caminar es una actividad de bajo impacto que favorece el gasto energético diario.

Más allá del desarrollo muscular, el trabajo de fuerza ayuda a acelerar el metabolismo y a mantener la masa magra. Esto se traduce en un mayor gasto energético incluso en reposo, además de mejorar la postura y la estabilidad corporal.

Andar en bicicleta

La bicicleta combina ejercicio aeróbico y fortalecimiento muscular. Es una actividad de bajo impacto que favorece la salud cardiovascular y permite regular la intensidad según el ritmo y el terreno, convirtiéndola en una opción versátil.

Yoga

El yoga integra movimiento, respiración y control corporal. Si bien su intensidad es moderada, contribuye al gasto energético, mejora la flexibilidad y promueve el equilibrio físico y mental, siendo apto para todas las edades.

Yoga 2 El yoga aporta equilibrio físico y mental, además de favorecer el gasto energético. Pixabay

Senderismo

Caminar por senderos naturales suma el beneficio del terreno irregular, que activa distintos grupos musculares. Además de su impacto positivo en la salud cardiovascular, el contacto con la naturaleza aporta bienestar general.