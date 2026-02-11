Los mejores 3 lugares accesibles para hacer una escapada de Buenos Aires en Carnavales

Los tres destinos se encuentran a menos de 120 kilómetros de CABA y ofrecen desfiles de murgas, shows musicales o ferias durante los feriados de Carnaval.

La laguna de San Miguel del Monte es uno de los atractivos principales para el verano.

El fin de semana largo de Carnaval es una de las fechas más esperadas del calendario. El próximo 16 y 17 de febrero no hace falta recorrer miles de kilómetros desde Buenos Aires para encontrar descanso, naturaleza y buena gastronomía.

Cerca de la Ciudad hay tres pueblos que pueden resultar el destino ideal para una escapada y así cortar con la rutina disfrutando de los días de verano con paseos al aire libre.

A tan solo 120 kilómetros de CABA, Chascomús se mantiene como el destino imbatible para quienes buscan economía y relax. El gran imán es su inmensa laguna , un espacio de acceso público donde se puede pasar el día sin pagar entrada. La clave es llevar el equipo de mate y reposeras para disfrutar del atardecer.

Para quienes decidan quedarse a dormir, la oferta de campings municipales y cabañas alejadas del centro ayuda a mantener los costos bajo control. Durante los días de Carnaval, la ciudad se viste de fiesta con su tradicional Carnaval Infantil sobre la Avenida Alfonsín, un evento gratuito lleno de color y murgas que es ideal para familias.

Además de las actividades acuáticas, Chascomús ofrece una variada oferta gastronómica que incluye desde carritos en la costanera con precios populares hasta bodegones históricos donde se sirven porciones abundantes.

San Miguel del Monte

Laguna de San Miguel del Monte Dirección de Turismo de Monte

Ubicado a 110 kilómetros por la Ruta 3, San Miguel del Monte es una opción estratégica, especialmente porque se puede llegar en tren desde Constitución (vía Cañuelas). Al igual que Chascomús, la vida social y turística gira en torno a su laguna, cuyo perímetro de 15 kilómetros es ideal para recorrer en bicicleta o simplemente caminar bajo la sombra de los árboles.

Para el feriado de Carnaval, el municipio suele organizar shows musicales gratuitos y desfiles de murgas locales en la zona de la costanera. La infraestructura del lugar es muy familiar y variada: desde hoteles sencillos hasta casas de alquiler temporal. Es el destino perfecto para quienes buscan el ritmo pausado de un pueblo con la mística del carnaval bonaerense.

Uribelarrea

Uribelarrea - WIKIPEDIA

Ubicado en el partido de Cañuelas, a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Uribelarrea es el refugio perfecto para los amantes de la tranquilidad. Este pueblo se caracteriza por sus calles de tierra y sus fachadas que parecen detenidas en el siglo XIX.

Es el destino ideal para quienes buscan una escapada "gasolera", ya que su cercanía permite realizar un viaje en el día, sin tener que gastar en alojamiento para pasar la noche.

Para disfrutar sin gastar de más, el plan recomendado consiste en recorrer su plaza principal y visitar la emblemática Iglesia Nuestra Señora de Luján. El lugar es famoso por sus restaurantes y parrillas que ofrecen un auténtico almuerzo de campo con mesas dispuestas al aire libre. También cuenta con almacenes de campo que venden picadas regionales y se realiza una feria de artesanos durante los fines de semana.