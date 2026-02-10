10 de febrero de 2026 Inicio
Jorge Macri pidió la expulsión del país de tres colombianos detenidos por robos de autos en Monserrat

La Policía de la Ciudad los arrestó tras un operativo cerrojo durante la madrugada del domingo. Tienen antecedentes por delitos contra la propiedad y llevaban herramientas para violentar vehículos. El jefe de Gobierno reclamó su inmediata expulsión.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres de nacionalidad colombiana acusados de robar autos en el barrio porteño de Monserrat y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, pidió que sean expulsados del país. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo, luego de un operativo cerrojo montado tras la detección de un vehículo con signos de haber sido violentado.

Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.
"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

El hecho ocurrió cerca de las 3.50, cuando efectivos que patrullaban la zona observaron un Renault Duster estacionado sobre la calle San José al 200 con una ventanilla dañada y el interior revuelto. Al entrevistar a un vecino, este indicó que momentos antes había visto a tres hombres merodeando el auto y aportó datos sobre su descripción física, vestimenta y dirección de fuga.

Con esa información, la policía irradió la alerta y desplegó un operativo cerrojo en la zona. Cerca de las 4.30, en Uruguay al 200, los efectivos localizaron a los sospechosos, les dieron la voz de alto y procedieron a su detención.

Durante la requisa, los policías secuestraron herramientas utilizadas para violentar vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos tienen 30, 26 y 38 años y, según los registros oficiales, cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Tras el procedimiento, Jorge Macri reclamó la expulsión de los detenidos. “Extranjero que delinque en la Ciudad, extranjero que expulsamos del país. A estos tres colombianos los detuvimos por robar autos. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden”, sostuvo el jefe de Gobierno.

En la causa interviene la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo del juez Bignone, quien dispuso la detención de los tres imputados.

