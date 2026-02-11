IR A
Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

La conductora Yanina Latorre reveló la interna que se generó entre los participantes por la decisión tan abrupta de la famosa de irse del canal de streaming de un día para otro.

¿Quién renunció a Olga?

Una nueva interna rodea Olga luego de anunciar una baja sensible para uno de los programas más destacados. Fue la conductora Yanina Latorre quien reveló que la salida fue en medio de una polémica porque priorizó otro proyecto televisivo. ¿No tuvo ganas de continuar?

“Otro escándalo en Olga, Evelyn Botto renunció al programa en el que trabajaba con Paula Chaves. Decidió quedarse en el programa de Mario Pergolini, optó por la televisión. Si ella quisiera podría, si ella quisiera, porque el programa de Paula Chaves empieza doce y hablé con la producción de Mario me dijeron que grabarían tipo cuatro de la tarde", contó Latorre.

Pero la salida no habría sido del todo prolija para Olga, según SQP: "Lo que me cuentan es que están re enojados sus compañeros. Me dicen que se quejan diciendo ‘le dimos un re lugar y ahora se va’".

"Los compañeros están calientes", contó Majo Martino, pero la conductora siguió: "Los dueños me dijeron que están contentos con Evelyn y que está bien que se vaya con Mario y que sigue una vez por semana".

