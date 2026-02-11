Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama La sinopsis de esta serie, que ahora sorprende en Netflix, profundiza en la tensa dinámica interna de este grupo. + Seguir en







Desde su incorporación al catálogo de Netflix, Instinto animal (Animal Kingdom) no tardó en captar la atención del público y posicionarse entre las series más elegidas para maratonear. Estrenada originalmente en 2016, la ficción construye un universo atrapante donde la luminosidad de las playas californianas convive con un trasfondo marcado por el delito y la violencia. Con una combinación eficaz de drama criminal y tensiones familiares, la serie se perfila como una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, con pulso cinematográfico y un clima constante de peligro.

Con seis temporadas ya concluidas, Instinto animal ofrece una historia cerrada, ideal para quienes buscan sumergirse en una trama sin sobresaltos ni finales inconclusos. Su fortaleza reside en un desarrollo narrativo sostenido y en personajes complejos que despiertan fascinación incluso cuando se mueven en los márgenes de la moral. Para los fanáticos del crimen y el drama, la serie se consolida como una apuesta segura dentro del catálogo de Netflix, perfecta para una maratón cargada de tensión, conflictos y emociones al límite.

Animal Kingdom El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable. Netflix Sinopsis de Animal Kingdom, la serie que sorprende en Netflix Animal Kingdom comienza con un hecho devastador que marca el destino de Joshua “J” Cody, un joven de 17 años que, tras la muerte de su madre por una sobredosis, queda completamente a la deriva. Sin alternativas, se traslada al sur de California para vivir con la familia que apenas conoce: su abuela Janine “Smurf” Baker y sus tíos. Lo que en un primer momento parece una salida a la tragedia pronto se transforma en una amenaza latente, cuando J descubre que los Cody sostienen su vida acomodada a partir de una red criminal basada en asaltos meticulosamente planificados y actividades ilegales.

La historia se adentra rápidamente en la compleja dinámica interna de este clan, dominado por la presencia absorbente de Smurf, una líder tan protectora como controladora. Bajo su influencia, cada vínculo está atravesado por la desconfianza y la tensión permanente. Para J, adaptarse implica aprender reglas implícitas donde la lealtad es innegociable y cualquier error puede resultar letal. A medida que se involucra en los negocios familiares, la adrenalina del delito se combina con secretos, traiciones y rivalidades que convierten al hogar en un espacio tan peligroso como la calle.

Más allá de los golpes y la presión policial, Animal Kingdom se distingue por su enfoque en la psicología de los personajes y en la lucha de poder dentro de la familia. En un escenario paradisíaco que contrasta con la oscuridad de sus acciones, la serie construye un relato intenso y adictivo, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Esta producción de 2016 se consolidó como un referente del drama criminal contemporáneo, invitando al espectador a descubrir si el protagonista logrará conservar su identidad o si terminará sucumbiendo al instinto que define a los Cody. Tráiler de Animal Kingdom Embed - Animal Kingdom | Official Trailer HD (2010) Reparto de Animal Kingdom Ellen Barkin como Janine "Smurf" Baker

Finn Cole como Joshua "J" Cody

Scott Speedman como Barry "Baz" Blackwell

Shawn Hatosy como Andrew "Pope" Cody

Ben Robson como Craig Cody

Jake Weary como Deran Cody

Carolina Guerra como Lucy

Sohvi Rodriguez como Mia Benitez