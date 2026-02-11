IR A
IR A

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

La sinopsis de esta serie, que ahora sorprende en Netflix, profundiza en la tensa dinámica interna de este grupo.

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.

Netflix

Desde su incorporación al catálogo de Netflix, Instinto animal (Animal Kingdom) no tardó en captar la atención del público y posicionarse entre las series más elegidas para maratonear. Estrenada originalmente en 2016, la ficción construye un universo atrapante donde la luminosidad de las playas californianas convive con un trasfondo marcado por el delito y la violencia. Con una combinación eficaz de drama criminal y tensiones familiares, la serie se perfila como una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, con pulso cinematográfico y un clima constante de peligro.

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable. El eje de la trama es la llegada de “J”, un adolescente que, tras una experiencia traumática, se ve obligado a integrarse a este mundo dominado por su abuela Smurf, una figura tan carismática como manipuladora. A partir de ese ingreso, la serie explora vínculos atravesados por la desconfianza, la ambición y la lealtad forzada, manteniendo siempre latente la pregunta sobre hasta dónde puede llegar alguien para sobrevivir dentro de su propio entorno familiar.

Con seis temporadas ya concluidas, Instinto animal ofrece una historia cerrada, ideal para quienes buscan sumergirse en una trama sin sobresaltos ni finales inconclusos. Su fortaleza reside en un desarrollo narrativo sostenido y en personajes complejos que despiertan fascinación incluso cuando se mueven en los márgenes de la moral. Para los fanáticos del crimen y el drama, la serie se consolida como una apuesta segura dentro del catálogo de Netflix, perfecta para una maratón cargada de tensión, conflictos y emociones al límite.

Animal Kingdom
El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.

Sinopsis de Animal Kingdom, la serie que sorprende en Netflix

Animal Kingdom comienza con un hecho devastador que marca el destino de Joshua “J” Cody, un joven de 17 años que, tras la muerte de su madre por una sobredosis, queda completamente a la deriva. Sin alternativas, se traslada al sur de California para vivir con la familia que apenas conoce: su abuela Janine “Smurf” Baker y sus tíos. Lo que en un primer momento parece una salida a la tragedia pronto se transforma en una amenaza latente, cuando J descubre que los Cody sostienen su vida acomodada a partir de una red criminal basada en asaltos meticulosamente planificados y actividades ilegales.

La historia se adentra rápidamente en la compleja dinámica interna de este clan, dominado por la presencia absorbente de Smurf, una líder tan protectora como controladora. Bajo su influencia, cada vínculo está atravesado por la desconfianza y la tensión permanente. Para J, adaptarse implica aprender reglas implícitas donde la lealtad es innegociable y cualquier error puede resultar letal. A medida que se involucra en los negocios familiares, la adrenalina del delito se combina con secretos, traiciones y rivalidades que convierten al hogar en un espacio tan peligroso como la calle.

Más allá de los golpes y la presión policial, Animal Kingdom se distingue por su enfoque en la psicología de los personajes y en la lucha de poder dentro de la familia. En un escenario paradisíaco que contrasta con la oscuridad de sus acciones, la serie construye un relato intenso y adictivo, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Esta producción de 2016 se consolidó como un referente del drama criminal contemporáneo, invitando al espectador a descubrir si el protagonista logrará conservar su identidad o si terminará sucumbiendo al instinto que define a los Cody.

Tráiler de Animal Kingdom

Embed - Animal Kingdom | Official Trailer HD (2010)

Reparto de Animal Kingdom

  • Ellen Barkin como Janine "Smurf" Baker
  • Finn Cole como Joshua "J" Cody
  • Scott Speedman como Barry "Baz" Blackwell
  • Shawn Hatosy como Andrew "Pope" Cody
  • Ben Robson como Craig Cody
  • Jake Weary como Deran Cody
  • Carolina Guerra como Lucy
  • Sohvi Rodriguez como Mia Benitez
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

Las Películas en Netflix que sorprendieron a todos por su elenco

Cuál es la película con Daniel Craig que está siendo furor en Netflix y fue muy comentada por la crítica

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

La película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix
play

Cuál es la película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención en Netflix
play

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención de todos en Netflix: cuál es

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 12 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 17 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 18 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 21 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 28 minutos