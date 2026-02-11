Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto Un viejo estreno de 2016 aterrizó a la gran N roja y es furor en esta popular plataforma de streaming, captando la atención de miles de televidentes. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente y cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el último tiempo de 2025 y principios de 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. Es un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa en el mes de febrero. Se trata de una producción televisiva de drama y crimen. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Animal Kingdom, la serie que sorprende en Netflix Serie de TV (2016-2022). 6 temporadas. 75 episodios. Un joven de 17 años va a vivir con su abuela y sus tíos en una ciudad de playa del sur de California después de que su madre sufra una sobredosis.

animal kindong Tráiler de Animal Kingdom Embed - Animal Kingdom (Movistar) - Tráiler español (HD) Reparto de Animal Kingdom Shawn Hatosy como Andrew 'Pope' Cody

Ben Robson como Craig Cody

Jake Weary como Deran Cody

Finn Cole como Joshua 'J' Cody

Ellen Barkin como Janine Cody

Leila George D'Onofrio

Sohvi Rodriguez como Mia Trujillo

Christina Ochoa como Renn Randall animallll