Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Un viejo estreno de 2016 aterrizó a la gran N roja y es furor en esta popular plataforma de streaming, captando la atención de miles de televidentes.

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente y cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el último tiempo de 2025 y principios de 2026.

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. Es un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa en el mes de febrero. Se trata de una producción televisiva de drama y crimen.

Sinopsis de Animal Kingdom, la serie que sorprende en Netflix

Serie de TV (2016-2022). 6 temporadas. 75 episodios. Un joven de 17 años va a vivir con su abuela y sus tíos en una ciudad de playa del sur de California después de que su madre sufra una sobredosis.

Tráiler de Animal Kingdom

Reparto de Animal Kingdom

  • Shawn Hatosy como Andrew 'Pope' Cody
  • Ben Robson como Craig Cody
  • Jake Weary como Deran Cody
  • Finn Cole como Joshua 'J' Cody
  • Ellen Barkin como Janine Cody
  • Leila George D'Onofrio
  • Sohvi Rodriguez como Mia Trujillo
  • Christina Ochoa como Renn Randall
