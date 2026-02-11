El actor, que viajó de Buenos Aires a España en los últimos días en medio de un rodaje para poder asistir en el parto, finalmente rompió el misterio y habló por primera vez tras convertirse en padre junto a su pareja.

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

Chino Darín se convirtió en padre junto a su pareja Úrsula Corberó y en medio de tanto hermetismo por el nombre y el sexo del bebé, el actor habló por primera vez y reveló cómo se llama su primer hijo.

En el aeropuerto, a punto de regresar a Argentina, el actor fue abordado por la prensa española y con una enorme felicidad se detuvo para hablar y agradecer por los mensajes que recibió tras la llegada del niño.

Si bien cuando dieron a conocer el nacimiento del pequeño dieron a entender que se trataba de un nene, nadie de la familia salió a dar por confirmada la noticia, pese a que días antes la hermana del Chino y tía del pequeño, Clara, había posteado un body color celeste , restaba la confirmación oficial de los padres.

“Me siento muy afortunado de poder llegar. Le agradezco a Úrsula y Dante que hayan hecho lo suyo” , explicó desde el aeropuerto de Madrid en referencia a “haberlo esperado” ya que estaba en Buenos Aires en pleno rodaje y se “escapó para poder llegar”.

En esa línea, señaló que es “un momento muy alegre” , aunque “no vengo durmiendo nada; vienen siendo días muy intensos”: “Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarle a la fecha de parto y salió todo fantástico”.

Ya de vuelta para Argentina, el actor aseguró que se quiere “matar, por el otro lado soy muy afortunado, pensé que no iba a poder venir, que no iba a estar en el parto, logré estar y fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora”.

Por otro lado, sobre Corberó indicó que “está muy, cansada, por supuesto”, pero “tratando de recuperar la energía, el sueño y por supuesto, encargarse de la criatura”. Al mismo tiempo, remarcó que “estamos todos muy contentos, la familia, los amigos” y señaló: “Entiendo que todo el mundo está muy pendiente de esto y la verdad que se los agradezco a ustedes (por la prensa) y a todos los que están del otro lado".

Por último, en cuanto a las especulaciones sobre los planes del lugar de nacimiento, el Chino desmintió los planes de tenerlo en Argentina y explicó: “En algún momento, sabiendo que yo tenía un compromiso largo de trabajo, lo evaluamos, pero muy rápidamente decidimos que no. Por cuestiones que se exceden el tiempo que tenemos, entendí que el bebé nace donde la madre quiere y me parece bien que fuera así”.

La emoción de Ricardo Darín sobre el nacimiento de su nieto, Dante

Pese a que horas después del nacimiento de su primer nieto Ricardo Darín habló con la prensa argentina, ahora lo hizo ante los micrófonos de España y, por supuesto, no ocultó su felicidad.

“Por suerte, los dos están muy bien. Todo salió fantástico, es muy chiquitito. Estamos todos muy felices”, comenzó diciendo el actor en diálogo con Europa Press y en referencia a quién se parece, entre risas señaló que “es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos cada uno le encontrará parecidos familiares”.

Por otro lado, también dio el nombre del pequeño integrante de la familia y remarcó que “es un nombre con mucho significado y muy bonito”.

Si bien ya había indicado que el pequeño nació cerca del mediodía, ahora dio más detalles e indicó que el nacimiento fue por parto natural y que él se quedara unos días en España para acompañar a la familia en este especial momento.