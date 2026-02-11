Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Marcos Pires fue indagado por el fiscal luego de haberse entregado este martes, luego de que la Justicia ordenara su detención. El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.

"No quise matarlo", confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

En medio de la investigación por la muerte del exfutbolista de Almirante Brown, Lucas Pires, su hermano, el principal sospechoso, se entregó ante la Justicia y confesó el crimen.

Más allá que el abogado de Marcos Pires aseguró que su defendido iba a entregarse el lunes, finalmente lo hizo al otro día luego de haber permanecido prófugo y no haber sido encontrado en una serie de allanamientos que ordenó el fiscal de la causa.

Finalmente, el martes se presentó en la Fiscalía de Homicidios y de inmediato aceptó ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, quien investiga el caso. “Se le tomó indagatoria y confesó el hecho”, precisaron fuentes con acceso al expediente en diálogo con Primer Plano Online.

Al mismo tiempo, detallaron que el detenido “aseguró que claramente no quiso matarlo”: “Sabía que estaba todo filmado y reconoció que tuvieron una pelea. Dijo que su hermano agarró una piedra y él la botella para defenderse ".

Además de la confesión de Marcos, el video que muestra la totalidad de la secuencia del crimen es una evidencia probatoria del asesinato que se dio en medio de una brutal pelea entre los hermanos Pires. A esto se suma lo que arrojó la autopsia: murió por un shock hipovolémico a raíz de la herida.

La causa quedó caratulada como “homicidio simple”, un hecho que al acusado le pesa una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

Lucas Pires

Cómo fue el crimen de Lucas Pires en plena calle en Rafael Castillo

Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una pieza clave de la investigación por la muerte del exfutbolista Lucas Ignacio Pires, ocurrida el viernes pasado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Las imágenes muestran el inicio y parte del violento enfrentamiento que terminó con el exjugador gravemente herido.

En el registro se observa a Pires discutiendo con otra persona, su hermano, fuera de cuadro. Segundos antes del ataque, el exfutbolista toma lo que sería un ladrillo, mientras que el agresor aparece empuñando una presunta botella. Tras un intercambio de golpes, ambos salen del alcance de la cámara.

Momentos después, Pires vuelve a aparecer en escena caminando con dificultad, con el brazo derecho ensangrentado.