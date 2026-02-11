11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Marcos Pires fue indagado por el fiscal luego de haberse entregado este martes, luego de que la Justicia ordenara su detención. El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.

Por
No quise matarlo

"No quise matarlo", confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

En medio de la investigación por la muerte del exfutbolista de Almirante Brown, Lucas Pires, su hermano, el principal sospechoso, se entregó ante la Justicia y confesó el crimen.

Ataque therian en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una joven en Jesús María
Te puede interesar:

Ataque "therian" en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una adolescente en Jesús María

Más allá que el abogado de Marcos Pires aseguró que su defendido iba a entregarse el lunes, finalmente lo hizo al otro día luego de haber permanecido prófugo y no haber sido encontrado en una serie de allanamientos que ordenó el fiscal de la causa.

Finalmente, el martes se presentó en la Fiscalía de Homicidios y de inmediato aceptó ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, quien investiga el caso. “Se le tomó indagatoria y confesó el hecho”, precisaron fuentes con acceso al expediente en diálogo con Primer Plano Online.

Al mismo tiempo, detallaron que el detenido “aseguró que claramente no quiso matarlo”: “Sabía que estaba todo filmado y reconoció que tuvieron una pelea. Dijo que su hermano agarró una piedra y él la botella para defenderse".

Además de la confesión de Marcos, el video que muestra la totalidad de la secuencia del crimen es una evidencia probatoria del asesinato que se dio en medio de una brutal pelea entre los hermanos Pires. A esto se suma lo que arrojó la autopsia: murió por un shock hipovolémico a raíz de la herida.

La causa quedó caratulada como “homicidio simple”, un hecho que al acusado le pesa una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

Lucas Pires

Cómo fue el crimen de Lucas Pires en plena calle en Rafael Castillo

Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una pieza clave de la investigación por la muerte del exfutbolista Lucas Ignacio Pires, ocurrida el viernes pasado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Las imágenes muestran el inicio y parte del violento enfrentamiento que terminó con el exjugador gravemente herido.

En el registro se observa a Pires discutiendo con otra persona, su hermano, fuera de cuadro. Segundos antes del ataque, el exfutbolista toma lo que sería un ladrillo, mientras que el agresor aparece empuñando una presunta botella. Tras un intercambio de golpes, ambos salen del alcance de la cámara.

Momentos después, Pires vuelve a aparecer en escena caminando con dificultad, con el brazo derecho ensangrentado.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Masacre en una escuela de Canadá: al menos diez muertos y varios heridos

Masacre en una escuela de Canadá: al menos diez muertos y varios heridos

Amenazas a los policías de Santa Fe que reclaman por mejoras salariales: No hay vuelta atrás

Amenazas a los policías de Santa Fe que reclaman por mejoras salariales: "Después no hay vuelta atrás..."

play

Continúa la tensión en Rosario por el reclamo de la Policía de Santa Fe: exigen que los oficiales salgan a trabajar

Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Bastian Jerez tiene ocho años.

Accidente de Bastian: volvieron a operar al niño y su madre pidió dadores de sangre

Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 15 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 20 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 21 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 24 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 31 minutos