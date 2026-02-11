Continúa la tensión en Rosario por el reclamo salarial de la Policía de Santa Fe: exigen que los oficiales salgan a trabajar Tras el “sirenazo” frente a la Jefatura y varios días de malestar, el Gobierno provincial insiste en que se levante el acuartelamiento para avanzar en la negociación. Los agentes exigen un básico de $1.900.000 y una propuesta formal por escrito. Por + Seguir en







La crisis salarial en la Policía de Santa Fe suma un nuevo capítulo y mantiene en vilo a Rosario. Luego del “sirenazo” frente a la Unidad Regional II y del acuartelamiento que paralizó parte de la actividad operativa, las autoridades provinciales volvieron a pedir que los efectivos retomen sus tareas mientras continúan las negociaciones.

El conflicto se arrastra desde hace más de una semana. Un sector de la fuerza reclama un sueldo básico de $1.900.000 y mejoras en las condiciones laborales. Según un recibo al que accedió C5N, un agente con 11 años de antigüedad percibe $1.141.000 de bolsillo, una cifra que los uniformados consideran insuficiente frente al costo de vida.

“Cobramos una miseria, recibimos malos tratos de los jefes, de los políticos que ganaron prometiendo seguridad, salud y educación. Fijate cómo nos están pagando, nos están destruyendo anímicamente”, sostuvo en declaraciones a este medio un efectivo con 16 años en la fuerza.

El martes a las 23.30 se desarrolló una reunión clave entre representantes del Gobierno y policías que encabezan la protesta. Participó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El encuentro fue extenso, pero no hubo acuerdo. Fuentes oficiales indicaron que la oferta apuntaba a superar el valor de la canasta básica, aunque los agentes exigen una propuesta formal por escrito.

En paralelo, la Provincia avanzó con la separación de más de 15 efectivos efectivos, denunciados por presunta incitación a la violencia y abandono del servicio. El Gobierno condiciona la continuidad de las conversaciones y la reincorporación de los efectivos pasados a disponibilidad a que se levanten las medidas de fuerza para revisar la situación de los uniformados pasados a disponibilidad.

Este miércoles por la mañana, el jefe de Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, volvió a dialogar con los manifestantes en los alrededores de la Jefatura rosarina, donde todavía permanecen patrulleros con sirenas encendidas como señal de protesta. “Tenemos que mostrar buena voluntad. Para que las negociaciones no se sigan dilatando tenemos que salir a la calle. Las disponibilidades se van a ir levantando ahora. Necesitamos salir a la calle. Eso fue acordado con el referente de ustedes. Tratemos de destrabar esto para no complicar más la situación de otros compañeros”, expresó ante los efectivos. Mientras tanto, el conflicto excede a la fuerza policial. Docentes y profesionales de la salud se sumaron a las concentraciones en respaldo al reclamo y para visibilizar sus propias demandas salariales.