Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

La actriz formó parte del UCM desde 'Iron Man 2' con el personaje de Natasha Romanoff/Viuda Negra, pero este proyecto no le pertenecía.

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

La relación de Marvel y Scarlett Johansson ha sido larga. La actriz debutó como Natasha Romanoff/Viuda Negra en Iron Man 2 (2010) y se convirtió en un personaje clave del Universo Cinematográfico de Marvel . La actriz estuvo ligada a la franquicia más de una década. Su última vez fue en Viuda Negra (2021) , la p recuela que supuso el debut de Yelena Belova , quien ha recogido el testigo de la heroína . Pero, al igual que Marvel rescata personajes olvidados , Johansson llevaba cuatro años desligada del estudio cuando tuvo que volver a ponerse en contacto con ellos: quería que quitaran su nombre de una película.

Thunderbolts* (2025) , el filme que introdujo a los Nuevos Vengadores y, sin duda, es uno de los mejores del UCM de los últimos años , volvió a unir a Johansson con Marvel . Dirigida por Jake Schreier y liderada por Florence Pugh , quien da vida a Yelena, el filme incluía en sus créditos a Johansson como productora ejecutiva. Cuando la intérprete lo descubrió, pidió que quitaran su nombre porque no estaba involucrada. Hasta ahora, Johansson solo ha producido Viuda Negra para Marvel .

"Es el día del estreno de una película en la que, básicamente, eres el séptimo Thunderbolt . Tu personaje está en toda la película... Eres productora ejecutiva. ¡Felicidades!", dijo David Harbour , el encargado de interpretar a Alexei Shostakov/Guardián Rojo en el UCM , en junio de 2025 durante una charla con la actriz para la revista Interview .

"Pedí que eliminaran mi crédito porque no estuve involucrada ", respondió Johansson . Por lo que sugirió, la acreditaron originalmente por razones contractuales.

Durante la charla con Harbour , la actriz fue franca sobre su experiencia en la franquicia . "Algunas películas que hice para Marvel conectaron más con mi personaje que otras", afirmó. "Como en Capitán América: El Soldado del Invierno con Chris [Evans], éramos muy dinámicos. En otras películas, el elenco era tan gigante y había tanta trama que desarrollar que empiezas a sentirte como un mecanismo para que todo avance. Y si te comprometes a eso durante cinco meses y medio, es como: 'Vale. No puedo pintarme las uñas, no puedo cortarme el pelo'. Parecen problemas tontos, pero tu identidad está ligada a este trabajo durante mucho tiempo y si no estás haciendo un trabajo atractivo como actor, a veces te sientes un poco reservado".

Lo cierto es que, tras una racha mala, el UCM empezó a remontar en 2025 con Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025). Ninguna de las dos fue un éxito comercial, pero sí de crítica. En SensaCine, las dos forman parte de la lista de Las mejores películas de 2025. De Thunderbolts* destacamos que lo mejor de ella son sus personajes: "sangre nueva en un filme divertido, pero también emotivo y profundo".

Tras Iron Man 2, Johansson volvió como Viuda Negra en Los Vengadores (2012) y repitió en Capitán América: El Soldado de Invierno (2014). Luego llegaron Vengadores: La era de Ultrón (2015), Capitán América: Civil War (2016), Vengadores: Infinity War (2018), Vengadores: Endgame (2019) y Viuda Negra.

La actriz, si no hay sorpresas de última hora, no estará en Vengadores: Doomsday, el nuevo gran evento de Marvel. Sus compañeros de reparto sí: Robert Downey Jr. regresará como Doctor Muerte, Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América y Chris Hemsworth como Thor. Ni Jeremy Renner como Clint Barton/Ojo de Halcón ni Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk están confirmados.

Los que sí aparecerán en Doomsday, que corre a cargo de los hermanos Joe y Anhony Russo, son Harbour y Pugh. El elenco de la película es gigantesco y, además de contar con muchos rostros conocidos del UCM, también traerá de vuelta a los X-Men originales. La película se estrena en cines el 16 de diciembre.