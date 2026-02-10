Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Con paisajes naturales, paseos románticos y experiencias exclusivas, este destino es perfecto para disfrutar del amor en su máxima expresión.

Se acerca un nuevo Día de los Enamorados , por lo que muchas parejas buscan celebrar el amor de una manera única. En este marco, resulta un gran plan buscar una pausa de la rutina diaria para disfrutar del romance con esa persona especial el próximo 14 de febrero. Aunque existen muchas opciones para disfrutar de esta fecha, algunas de las más elegidas son las escapadas románticas de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente aquellas que combinan naturaleza con la tranquilidad de un entorno único y alejado de las multitudes.

Este paraíso de Uruguay entre dunas y naturaleza es una escapada perfecta para hacer en el verano: cómo llegar

Un destino perfecto para una escapada romántica es aquel que ofrezca paz, paisajes impresionantes y opciones para disfrutar de actividades al aire libre , especialmente para disfrutar de momentos únicos sin interrupciones.

En ese sentido, Tigre se posiciona como una excelente alternativa para festejar y tener un descanso de la rutina.

Ubicado a tan solo 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , Tigre es este lugar especial y accesible que permite desconectar de la rutina sin necesidad de viajar o realizar largos recorridos. El entorno, tranquilo y alejado del ruido de la ciudad, invita a las parejas a relajarse y disfrutar de una escapada en plena naturaleza.

Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique . Los atardeceres sobre el agua crean el ambiente ideal para una celebración romántica.

Una de las opciones más atractivas es realizar un recorrido en embarcación por los ríos de la zona, como el Río Luján, Río Sarmiento, la zona de Tres Bocas, Río San Antonio y el Canal de Vinculación. El paseo también incluye un ingreso al Río de la Plata por el Canal Costanero, permitiendo disfrutar de una vista única de la zona norte de Buenos Aires.

Este paseo en barco de casi dos horas que se realiza con audio guía en español, inglés y portugués, es una forma perfecta de explorar la belleza natural y cultural de la región desde una perspectiva única sobre el agua. Su valor es de $41.000 por persona.

Por otro lado, el Puerto de Frutos es uno de los destinos más emblemáticos y de visita obligada en Tigre. Este pintoresco mercado no solo ofrece una variada propuesta gastronómica, artesanal y de excursiones fluviales, sino que también guarda en sus dársenas un legado histórico vinculado con la histórica producción de frutas en el Delta.

Hoy en día, el área se transformó en un centro con locales de decoración, donde los visitantes pueden encontrar artículos únicos, desde muebles de madera y hierro hasta plantas y elementos decorativos. Con más de 500 locales, el mercado también destaca por su oferta de productos artesanales, como cestos de mimbre y junco, muebles de pino, miel de abeja y una amplia gama de productos alimenticios y artesanías regionales.

Este vibrante mercado, ubicado junto al río, abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas.

Ya sea disfrutando de un paseo en catamarán, caminando entre los bosques de la zona o compartiendo una cena romántica en cualquiera de sus puntos gastronómicos, Tigre se presenta como el lugar ideal para celebrar el amor en su máxima expresión.

Cómo llegar a Tigre

La ciudad de Tigre cuenta con dos estaciones de ferrocarril, TIGRE y DELTA

RETIRO-TIGRE (servicio directo de la línea Mitre TBA)

Los trenes a Tigre parten desde la Estación Retiro, línea Mitre, plataformas 1 o 2. En días hábiles, la frecuencia de los servicios es cada diez minutos hasta medianoche mientras que los fines de semana los trenes circulan cada 20 minutos. El viaje de Retiro a Tigre demora alrededor de 50 minutos.

RETIRO-DELTA (conexión en Estación Mitre- de TBA- con Estación Maipú de Tren de la Costa-)

Otra alternativa es tomar en la Estación Retiro, línea Mitre, generalmente desde plataformas 3 o 4 el tren con destino a Estación Mitre donde se puede realizar una conexión con el Tren de la Costa. Una vez que arribe a dicha estación debe cruzar el puente, que se ubica sobre Avenida Maipú, y que conduce a la Estación Maipú del Tren de la Costa donde puede tomar el tren con destino a Estación Delta, en ciudad de Tigre.

El Tren de la costa cuenta con dos tipos de tickets, uno válido para la realización del trayecto Maipú-Delta y otro que posibilita al visitante descender en distintas estaciones sin abonar ningún extra (puede descender en las estaciones que desee en la misma dirección). El Tren de la Costa circula cada 30 minutos todos los días.

Recuerde observar en la Estación Retiro el panel central donde se exhibe información sobre los servicios de ferrocarril próximos a partir indicando la plataforma de salida. No olvide conservar su ticket hasta que abandone la estación de arribo.