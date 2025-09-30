Los mejores 2 restaurantes para comer unos tremendos canelones

Son uno de los platos más emblemáticos de la cocina italiana y pueden prepararse con una gran variedad de rellenos y salsas. Estos bodegones son especialistas.

En la Ciudad de Buenos Aires hay comida para todos los gustos. Los platos que se encuentran en cualquier bodegón combinan una tradición porteña de años con las influencias gastronómicas que llegaron de otros países, pero se convirtieron en un clásico. Este es el caso de los canelones.

El ingrediente secreto que tienen las papas fritas de McDonald's para que sean tan ricas

Se trata de una de las recetas más emblemáticas de la cocina italiana: un rectángulo de pasta fresca que se enrolla sobre sí mismo con forma de caña o canna, por lo que se bautizaron cannelloni. Aunque su origen es incierto, se popularizaron durante el siglo XIX en la región de Sorrento.

El relleno tradicional es de verdura, pero también hay de carne, ricota y muchas variedades más que surgieron en los últimos años, siempre acompañadas de un buen tuco o salsa. Si querés darte un gustito, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer unos tremendos canelones.

Más conocido simplemente como El Alvear, el restaurante de este club palermitano se convirtió en uno de los favoritos del barrio gracias a una fórmula simple: precios económicos y platos de calidad. Su especialidad es la comida auténtica y casera, con los sabores tradicionales de los bodegones porteños.

Uno de los platos más pedidos del menú son los canelones de verdura, que se preparan desde cero y se sirven con una combinación de salsa de tomate y salsa blanca, bien potentes y abundantes. Queda en Silvio L. Ruggieri 2736. Abre de lunes a viernes de 12:30 a 15 y de 20:30 a 23; los sábados, solo a la noche.

Bodegón Núñez

Bodegón Nuñez 2 @bodegón_nuñez

Este restaurante combina una estética más moderna con la comida tradicional de los históricos bodegones. El resultado son platos abundantes, generosos y de sabor casero, pero no faltan las opciones novedosas o con un toque gourmet. Es el lugar ideal para disfrutar con familia o amigos.

Entre las pastas caseras, que salen en porciones para compartir, se destacan los canelones de verdura, que se pueden pedir con distintas salsas, y los canelones de carne con salsa de cebollas a la crema. Tiene dos sucursales: una Arribeños y Campos Salles (Núñez) y otra en Cabrera al 4600 (Palermo).