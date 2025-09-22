Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bondiola con guarnición

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la bondiola es uno de que no puede faltar en una carta.

En ese sentido, existen dos restaurantes de este estilo que siempre destacaron por su preparación, que viene acompañada de una rica guarnición. Además, se trata de locales con mucha historia, que son expertos en materia de preparar deliciosa comida, y que además ofrece su servicio por precios increíblemente baratos.

Ubicado en un subsuelo, La Pipeta transporta al comensal a otra época con su decoración. Además, cuenta con platos deliciosos con porciones generosas, entre los que destaca la bondiola con guarnición (papas fritas o puré). Asimismo, ofrece otros platos como la milanesa con montaña de papas fritas, los buñuelos de acelga, la tortilla de papa y la pasta fusilli con salsa de tomate y pesto.

Por otra parte, se trata de un bodegón con mucha historia. Antes de su apertura, en 1961 , este lugar funcionaba como un cabaret , que albergaba a figuras ilustres de la época, como Orson Welles . El local nocturno, llamado Gong , también sirvió como escenario para bandas emergentes de la época. Sin embargo, con el tiempo pasó de moda y dio lugar a La Pipeta.

Está ubicada en la calle San Martín 498, dentro de lo que se conoce como Microcentro. Una reciente remodelación y la ayuda de las redes sociales ayudaron al sitio a sobrevivir en una zona cada vez menos habitada. En esa línea, lLíneas de colectivos como 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180 dejan al comensal a escasas cuadras del bodegón. Por otra parte, también se puede hacer uso de las líneas B, C, D y E del subte, para bajar en estaciones como Florida, Lavalle, 9 de Julio y Correo Central.

El Federal

Antes de ser El Federal, esta esquina de San Telmo sufrió una gran metamorfosis: originalmente fue una pulpería, después almacén de ultramarinos, incluso también un prostíbulo, y en la actualidad es un bar notable y bodegón de calidad. Su ambientación que se mantiene desde su fundación transporta al comensal a otra época.

Uno de los platos más destacados de la carta es la bondiola, tierna y exquisita, servida con guarnición. Además, tienen picadas abundantes, entre las que se destaca la Gran Federal, con queso de campo, aceitunas negras y verdes, jamón crudo, palmitos, cantimpalo, sopresatta, tortilla, roquefort, leberwurst y pan casero. Dentro de su amplio menú también ofrecen minutas, pastas caseras y sus clásicos sándwiches de pavita en escabeche.

el federal Bar El Federal

Ubicado en la calle Carlos Calvo 599, este bodegón es de fácil acceso tanto para vehículo particular como para el transporte público. En esa línea, los colectivos 2, 8, 10, 17, 86, 98 y 126, así como la estación Independencia de la línea C del subte dejan al comensal a pocas cuadras del icónico local.