Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer unos sorrentinos repletos de sabor

Hay dos locales gastronómicos que se destacan por sobre el resto. Cuáles son y dónde quedan.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, existen algunos platos que son los más queridos debido a que son de los más populares dentro de la comida argentina, y los sorrentinos es uno de que no puede faltar en una carta.

Se trata de uno de los platos italianos más adorados por los argentinos, que suelen ser abundantes y explosivos. En este sentido, existen dos lugares que no solo las preparan, sino que además son especialistas en la materia . Se trata de sitios que ya están asentados en el circuito gastronómico porteño hace ya bastantes décadas, por lo que siempre se recomienda una visita para probar sus deliciosos platos.

Desde su apertura en los años 90, La Parolaccia se ha convertido en un ícono de la gastronomía porteña . Con nueve locales en su haber en la actualidad, es el espacio ideal para reuniones en familia, con amigos o en pareja.

En su carta se destacan los exquisitos sorrentinos Gran Caruso , rellenos de mozzarella, jamón cocido y aven. Asimismo, ostentan deliciosos platos como los spaghetti ai frutti di mare , con langostinos, almejas, mejillones y calamar; y los clásicos gnocchi soufflé La Parolaccia, con espinaca, crema, pesto y parmesano.

La Parolaccia cuenta con sucursales en Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5 , Colectora Panamericana, Pilar.

Cucina D'Onore

Cucina D'Onore es un restaurante ubicado en el barrio de Puerto Madero y que ofrece una variedad de auténticos platos italianos. Todos son de excelente calidad, pero los que destacan los comensales son los sorrentinos, que muchas personas describen como "los mejores de la ciudad".

El plato que más se destaca son los sorrentinos de calabaza. Sin embargo, también hay otras opciones de pastas como los gnocchi de espinaca, fusilli, ravioles de camarones y lasaña, entre otros. También cuenta con risotto, ensaladas y carnes.

El restaurante queda en Alicia Moreau de Justo 1768, Puerto Madero. Se puede llegar por Ingeniero Huergo en auto. Si se opta por un colectivo, las líneas que paran cerca son la 20, 129, 8, 86, 33, 61, 130 y 74, entre otras.