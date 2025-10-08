Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer pollo a la mostaza

Este plato es un clásico de los bodegones porteños, donde suele servirse acompañado de papas fritas o al horno. Estos locales lo preparan como especialidad.

Estos platos de pollo a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Si bien las carnes a la parrilla son uno de los platos más pedidos en cualquier bodegón o restaurante de Buenos Aires, el pollo también tiene un lugar muy especial en la gastronomía porteña. En particular, se destaca una receta clásica que suele servirse como especialidad: el pollo a la mostaza.

Es una preparación sencilla pero de sabores intensos. El secreto está en usar pechuga, un corte que queda tierno por dentro y crocante por fuera, y servirla con una salsa que sea a la vez cremosa y picante. Puede servirse con muchas guarniciones diferentes, pero las papas fritas o al horno son las más pedidas.

Este plato tan rico puede pedirse para disfrutar en una ocasión especial o simplemente como almuerzo en un día de semana. Si querés darte un gusto, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer pollo a la mostaza.

Este restaurante de Recoleta abrió sus puertas en 1956, y desde entonces mantiene vigentes la tradición y los sabores de los clásicos bodegones porteños. Surgió como un bar y sandwichería y, con el paso del tiempo, fue sumando platos como el revuelto gramajo y el locro para las fiestas patrias.

Uno de sus clásicos es el pollo a la mostaza, que se sirve con una deliciosa salsa y papas fritas bien crocantes. Queda en Avenida Presidente Quintana 380, esquina Callao. Está abierto todos los días en horario corrido, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.

Restó Chacabuco

Pollo a la mostaza de Restó Chacabuco Instagram @restochacabuco

El bodegón del Club Chacabuco es uno de los favoritos del barrio. Su menú se basa en las clásicas recetas porteñas, preparadas con un sabor bien casero y servidas en porciones súper abundantes: las "megamilanesas", por ejemplo, están pensadas para compartir entre tres o cuatro personas.

La estrella del menú son los boconccinos de pollo: cubos de pechuga bañados en crema de mostaza, con una lluvia de perejil fresco y guarnición de papas españolas. Queda en Miró 750. Abre de lunes a viernes de 12 a 15:30 y de 20 a 24; los sábados, de 12 a 16 y de 20 a 24; y los domingos, únicamente de 12 a 16.