8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer pollo a la mostaza

Este plato es un clásico de los bodegones porteños, donde suele servirse acompañado de papas fritas o al horno. Estos locales lo preparan como especialidad.

Por
Estos platos de pollo a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Estos platos de pollo a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Si bien las carnes a la parrilla son uno de los platos más pedidos en cualquier bodegón o restaurante de Buenos Aires, el pollo también tiene un lugar muy especial en la gastronomía porteña. En particular, se destaca una receta clásica que suele servirse como especialidad: el pollo a la mostaza.

FEHGRA lanzó la nueva edición del Torneo Federal de Chefs.
Te puede interesar:

FEHGRA presentó una nueva edición del Torneo Federal de Chefs en la FIT 2025

Es una preparación sencilla pero de sabores intensos. El secreto está en usar pechuga, un corte que queda tierno por dentro y crocante por fuera, y servirla con una salsa que sea a la vez cremosa y picante. Puede servirse con muchas guarniciones diferentes, pero las papas fritas o al horno son las más pedidas.

Este plato tan rico puede pedirse para disfrutar en una ocasión especial o simplemente como almuerzo en un día de semana. Si querés darte un gusto, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer pollo a la mostaza.

Las Delicias

Pollo a la mostaza de Las Delicias Recoleta Club

Este restaurante de Recoleta abrió sus puertas en 1956, y desde entonces mantiene vigentes la tradición y los sabores de los clásicos bodegones porteños. Surgió como un bar y sandwichería y, con el paso del tiempo, fue sumando platos como el revuelto gramajo y el locro para las fiestas patrias.

Uno de sus clásicos es el pollo a la mostaza, que se sirve con una deliciosa salsa y papas fritas bien crocantes. Queda en Avenida Presidente Quintana 380, esquina Callao. Está abierto todos los días en horario corrido, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.

Restó Chacabuco

Pollo a la mostaza de Restó Chacabuco

El bodegón del Club Chacabuco es uno de los favoritos del barrio. Su menú se basa en las clásicas recetas porteñas, preparadas con un sabor bien casero y servidas en porciones súper abundantes: las "megamilanesas", por ejemplo, están pensadas para compartir entre tres o cuatro personas.

La estrella del menú son los boconccinos de pollo: cubos de pechuga bañados en crema de mostaza, con una lluvia de perejil fresco y guarnición de papas españolas. Queda en Miró 750. Abre de lunes a viernes de 12 a 15:30 y de 20 a 24; los sábados, de 12 a 16 y de 20 a 24; y los domingos, únicamente de 12 a 16.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ambos espacios consolidan a Palermo como el epicentro porteño del aperitivo más. popular.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para tomarse un buen fernet

Dónde probar el mejor gin tonic de la ciudad.

Los mejores dos bares de Buenos Aires para tomar un refrescante gin tonic

Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Dónde se puede probar el mejor ceviche de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer ceviche

Estos restaurantes preparan la mejor lengua a la vinagreta.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lengua a la vinagreta

Dónde probar las mejores empanadas de la ciudad.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una empanada frita de entrada

Rating Cero

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

Pablo Cuello, eliminado del team Miranda.

Se definieron los semifinalistas de La Voz Argentina: polémica por una eliminación

Una película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix
play

Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Hace 17 minutos
Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

Hace 24 minutos
Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Hace 25 minutos
Independiente sigue sumando problemas y agota la paciencia de los hinchas.

El malestar inesperado que sufre Independiente por una de sus figuras

Hace 25 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Hace 26 minutos