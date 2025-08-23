23 de agosto de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo a la mostaza

Es una receta sencilla pero con sabores intensos, ideal para cualquier ocasión. Estos bodegones lo preparan de una manera realmente exquisita.

Estos lomos a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Freepik

La carne a la parrilla es un clásico en todos los bodegones y restaurantes de Buenos Aires. Prácticamente todos tienen algún corte en su menú. Pero también hay platos clásicos y un poco más elaborados que se sirven como especialidad en algunos locales. Ese es el caso del lomo a la mostaza.

Una parrilla que se distingue por su enfoque en la excelencia de la carne argentina.
Un destino bien porteño para los amantes de la carne de pastura

Se trata de una receta sencilla, pero con sabores intensos. El secreto está en combinar una porción de lomo tierno y jugoso con una salsa de mostaza que sea a la vez cremosa y picante. Admite muchos acompañamientos: ensalada, puré, arroz blanco, papas fritas o papas al horno.

Puede ser un plato para disfrutar en una ocasión especial o también el almuerzo de un día cualquiera. Si querés probar uno verdaderamente rico, estos son los mejores dos restaurantes de Buenos Aires para comer lomo a la mostaza.

Restó Chacabuco

Restó Chacabuco, boconccinos de lomo a la crema de mostaza

Es el bodegón del Club Chacabuco, ubicado en el barrio del mismo nombre, y se ganó su muy merecida fama gracias a un menú basado en las clásicas recetas porteñas, preparadas como en casa y servidas en porciones súper abundantes: las "megamilanesas", por ejemplo, son para dividir entre tres o cuatro personas.

Un favorito del menú son los boconccinos de lomo: cubos de carne bañados en crema de mostaza y con una guarnición de papas españolas. Restó Chacabuco queda en Miró 750. Abre de lunes a viernes de 12 a 15:30 y de 20 a 24; los sábados, de 12 a 16 y de 20 a 24; y los domingos, únicamente de 12 a 16.

La Luciana

Bodegón La Luciana, lomo a la mostaza

Este restaurante de Villa Urquiza respeta la esencia tradicional de los bodegones porteños: comida rica, bien preparada y abundante y, encima, presentada con mucho esmero y dedicación. Hay de todo, desde minutas hasta pastas caseras, y todos los días cambian los platos de oferta.

Su lomo a la mostaza se sirve en una porción generosa, bañada en salsa y acompañada con papas noisette. También se puede pedir al verdeo, a la ciruela o con salsa de hongos. La Luciana queda en Álvarez Thomas 2471; abre todos los días de 11 a 16 y desde las 19:30 hasta la medianoche.

