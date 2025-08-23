Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo a la mostaza Es una receta sencilla pero con sabores intensos, ideal para cualquier ocasión. Estos bodegones lo preparan de una manera realmente exquisita. Por







Estos lomos a la mostaza son los mejores de Buenos Aires. Freepik

La carne a la parrilla es un clásico en todos los bodegones y restaurantes de Buenos Aires. Prácticamente todos tienen algún corte en su menú. Pero también hay platos clásicos y un poco más elaborados que se sirven como especialidad en algunos locales. Ese es el caso del lomo a la mostaza.

Se trata de una receta sencilla, pero con sabores intensos. El secreto está en combinar una porción de lomo tierno y jugoso con una salsa de mostaza que sea a la vez cremosa y picante. Admite muchos acompañamientos: ensalada, puré, arroz blanco, papas fritas o papas al horno.

Puede ser un plato para disfrutar en una ocasión especial o también el almuerzo de un día cualquiera. Si querés probar uno verdaderamente rico, estos son los mejores dos restaurantes de Buenos Aires para comer lomo a la mostaza.

Restó Chacabuco Restó Chacabuco, boconccinos de lomo a la crema de mostaza Instagram @restochacabuco Es el bodegón del Club Chacabuco, ubicado en el barrio del mismo nombre, y se ganó su muy merecida fama gracias a un menú basado en las clásicas recetas porteñas, preparadas como en casa y servidas en porciones súper abundantes: las "megamilanesas", por ejemplo, son para dividir entre tres o cuatro personas.

Un favorito del menú son los boconccinos de lomo: cubos de carne bañados en crema de mostaza y con una guarnición de papas españolas. Restó Chacabuco queda en Miró 750. Abre de lunes a viernes de 12 a 15:30 y de 20 a 24; los sábados, de 12 a 16 y de 20 a 24; y los domingos, únicamente de 12 a 16.