Las 2 pizzerías destacadas de Buenos Aires para comer la mejor fugazzeta rellena

Entre masa dorada, abundante queso y cebolla, dos casas de la Ciudad ofrecen una de las mejores versiones del plato.

La Mezzetta y La Posta de Achaval representan la esencia de la gastronomía porteña con sus versiones únicas de fugazzeta rellena.

La fugazzeta rellena es uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina, y en Buenos Aires existen pizzerías que lograron convertirla en su sello de identidad. Entre ellas destacan La Mezzetta y La Posta de Achaval , dos locales que, con estilos distintos, comparten la misma pasión por la pizza y atraen a multitudes de comensales que buscan una experiencia auténtica.

Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

Con décadas de historia, ambas se han consolidado como puntos de referencia dentro de la cultura gastronómica de la ciudad. Sus recetas, su forma de preparación y el carácter de cada espacio las colocan entre las pizzerías más reconocidas, tanto por los porteños como por los visitantes.

Aunque cada una ofrece un ambiente particular, lo que las une es la dedicación en mantener la tradición de la pizza argentina, con la fugazzeta rellena como plato estrella .

Considerada una pizzería histórica de Buenos Aires, La Mezzetta abrió sus puertas en 1939 y desde entonces no ha perdido vigencia. Ubicada en la zona de Chacarita y Villa Ortúzar , se caracteriza por su formato de “al paso”, sin mesas ni pretensiones decorativas, donde los clientes disfrutan de sus porciones de pie.

La gastronomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye íconos como La Mezzetta, famosa por su fugazzeta rellena al paso.

Su fugazzeta rellena es reconocida por ser abundante, jugosa y difícil de comer sin varias servilletas a mano. Además, mantiene una carta breve y tradicional que incluye opciones como muzzarella, napolitana, jamón y morrón, junto con acompañamientos clásicos como fainá o empanadas .

Más allá de su menú reducido, La Mezzetta se convirtió en un ícono cultural. Incluso fue retratada en un capítulo de la serie de Netflix Street Food, donde se destacó su relevancia como emblema de la pizza porteña.

La Posta de Achával

En el barrio de Caballito, La Posta de Achával lleva más de cuatro décadas ofreciendo pizzas a la piedra y a media masa, con un estilo diferente al de La Mezzetta pero igual de representativo. Su propuesta se apoya en un ambiente amplio y familiar, ideal para compartir en grupo.

El menú incluye variedades clásicas como muzzarella, napolitana y jamón con morrones, aunque la estrella indiscutida es la fugazzeta rellena cortada en cuadrados, una especialidad que se ha ganado a los vecinos del barrio y más allá. Su versión con provolone también se destaca por su sabor intenso y su textura crocante.

La Mezzetta 2.png En Caballito, la gastronomía porteña se refleja en La Posta de Achaval, reconocida por su pizza a la piedra y porciones generosas. La Mezzetta

Con horno a leña, porciones generosas y un sabor que remite a lo casero, La Posta de Achaval se consolidó como un ícono gastronómico de Caballito, rivalizando de cerca con los templos pizzeros de la Avenida Corrientes y con La Mezzetta misma.