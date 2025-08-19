19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por su budín de pan

Es una receta clásica, sencilla y fácil de preparar, pero no por eso menos deliciosa. Estos restaurantes preparan un postre igual al de las abuelas y con mucho dulce de leche.

Por
Estos budines de pan son los mejores de Buenos Aires.

Estos budines de pan son los mejores de Buenos Aires.

Los bodegones de Buenos Aires son famosos por sus platos basados en recetas tradicionales, que evocan la cocina casera de las abuelas y eso incluye, por supuesto, los postres. Entre ellos, un clásico muchas veces subestimado pero siempre delicioso: el budín de pan.

Uno de los platos preferidos por todos.
Te puede interesar:

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Se dice que la receta surgió en el siglo XVII a partir de un postre inglés, el bread pudding, muy popular entre las familias más pobres ya que se hacía con restos de pan viejos. Como era fácil de preparar, económico y sobre todo rico, se fue extendiendo por otros países y aparecieron nuevas variantes.

En Argentina es infaltable el acompañamiento de dulce de leche, crema y caramelo; está la clásica versión hecha con pan, pero también se suelen aprovechar budines, tortas y facturas. Si querés probar un budín de pan cremoso y delicioso, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires para hacerlo.

A Mis Viejos Bodegón

A Mis Viejos Bodegón, budín de pan

Ubicado en Parque Patricios, este restaurante se enorgullece de preparar "cocina tradicional con amor de familia". Sus platos típicos de la cocina porteña, con porciones generosas y sabores caseros, conquistaron a todo el barrio. Es famoso por su pastel de papa cremoso y gratinado, un espectáculo.

A la hora de los postres, tampoco se queda atrás: además de los clásicos como flan y tarantela de manzanas, se destaca su exquisito budín de pan hecho con masa de medialunas. A Mis Viejos Bodegón queda en Pichincha 2001; abre de lunes a viernes de 6 a 20 y los sábados de 7:30 a 20.

Bodegón 606

Bodegón 606, budín de pan

Abrió su primera sucursal en Merlo y después se extendió a Ramos Mejía e Ituzaingó, siempre con el mismo espíritu: platos tradicionales, sabores caseros y porciones abundantes. El menú incluye clásicos de invierno como guiso de lentejas, locro, puchero criollo y pastas.

Los postres incluyen vigilante, flan, panqueques y la especialidad de la casa: un riquísimo budín de pan, casero y abundante, con una mezcla perfecta de dulce de leche y crema que recuerda a la cocina de la abuela. Abre de martes a domingo desde las 12 hasta la medianoche en Necochea 140 (Ramos Mejía), Libertad 606 (Merlo) y Gral. Miguel Soler 494 (Ituzaingó).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos dos restaurantes sirven una parrillada de primer nivel. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una parrillada única

Dónde se puede disfrutar de este clásico plato italiano.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer excelentes focaccias

Estos bifes de lomo son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer un bife de lomo sabroso y único

Bar Iberia e Motín del Bajo se consolidan como dos referentes para comer papas fritas de calidad en Buenos Aires.

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires para comer papas fritas

La carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio.

Comer entre vitrales y mármoles: menús para el mediodía y la noche en un entorno de inspiración francesa

Este 17 de agosto se celebra el Día del Niño.

Lugares con menú infantil y obsequios para festejar el Día del Niño

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 18 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 23 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 32 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 38 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 48 minutos