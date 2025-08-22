Un destino bien porteño para los amantes de la carne de pastura En Liniers, Viejo Patrón combina la experiencia de un sommelier de carnes profesional con una propuesta que pone en valor cortes de novillo de pastura, platos de impronta mediterránea y postres clásicos. Por







En el corazón de Liniers se encuentra Viejo Patrón, una parrilla que se distingue por su enfoque en la excelencia de la carne argentina. Detrás de este proyecto se encuentra Julio Gagliano, uno de los 25 sommeliers de carne profesionales del país, que desde 2015 vuelca su trayectoria y dedicación en transmitir a los comensales la verdadera esencia del asado nacional.

El sello distintivo de la casa son los cortes provenientes de novillos criados a pastura y en libertad, que garantizan sabor, terneza y calidad. Cada pieza se trabaja con trazabilidad asegurada y con un riguroso cuidado en el punto de cocción, pilares que marcan la identidad y el compromiso gastronómico de este restaurante.

Viejo Patrón - Achuras Qué pedir en Viejo Patrón La carta abre con entradas que reversionan clásicos, como provoleta con rúcula, pico de gallo y nueces fritas; tortilla de papa con provolone gratinado y chimichurri; burrata con pesto y focaccia, y buñuelos de espinaca con fondue de tomate y queso sardo. A ellas se suman opciones de parrilla tradicional, desde chorizos y morcillas artesanales hasta tablas de achuras con mollejas, riñones y chinchulines.

Entre los principales, la carne es la gran protagonista. Todos los cortes se sirven en el punto de cocción elegido y provienen de animales criados en libertad, lo que asegura terneza y sabor. Entre otros, destacan el asado especial del centro, el costillar braseado, el bife de chorizo mariposa, la entraña entera, la selección del sommelier con cortes variados y el vacío en manta con guarniciones. La propuesta se amplía con pollo pastoril, matambrito de cerdo, ribs, osobuco braseado y opciones de mar como salmón al grill.

Viejo Patrón - Corte especial El menú se completa con minutas generosas, pastas caseras, guarniciones frescas o grilladas y postres de la pastelera Florencia Gagliano, que van desde el flan con dulce de leche hasta el volcán de chocolate o el tiramisú. La carta de bebidas acompaña con vinos de diversas regiones, espumantes, cocktails, whiskies y cervezas, mientras que para el mediodía se ofrece un menú ejecutivo que incluye principal a elección, bebida y postre o café, y por la noche, descuentos especiales según el día de la semana y el tipo de mesa, como parejas y grupos de mujeres y hombres. Viejo Patrón - Deck Dónde queda Viejo Patrón Esta parrilla y restaurante se ubica en Av. Larrazábal 502, esquina Patrón, en el barrio de Liniers.