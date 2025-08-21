La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, en muchas cartas se encuentra el delicioso matambre a la pizza .

Se trata de uno de los cortes más populares en nuestro país, que se sirve de diferentes formas. Sin embargo, esta versión del plato se sirve con queso y salsa de tomate por encima, lo que genera un cruce de sabores único e intenso. En Buenos Aires, dos bodegones se han convertido en especialistas en esta materia, y preparan este plato como nadie.

Ubicado en la calle Sarmiento 1334 , entre Talcahuano y Uruguay, El Progreso es un restaurante respetado y con mucha historia. Caracterizado por su atractivo menú, es un sitio ideal para comer una buena parrillada, aunque uno de sus platos destacados es el matambre a la pizza , que se sirve en el punto justo.

Asimismo, ofrece una amplia variedad de embutidos, desde la salchicha parrillera hasta los chorizos, morcilla y achuras, incluyendo los chinchulines de novillo, mollejas y riñones asados . Y lo mejor de todo es que tiene menú libre, lo que permite a los comensales comer en cantidad.

También cuentan con merienda libre que incluye: tabla de fiambres, tortas varias, bombas de papa, buñuelos, masitas, panqueques, fruta, medialunas, cereales, panes varios, pastelitos, huevos revueltos con bacon, tortilla, y muchas cosas más. A este bodegón se puede llegar por medio de las líneas de colectivo 8, 102A, 23A, y 180A.

Turf Parrilla

turf milanesa Turf Parrilla.

Turf Parrilla no sirve solo comida, sino una experiencia. Con un menú de primera calidad, este reconocido bodegón del barrio de Boedo se caracteriza por su oferta gastronómica, y entre sus platos célebres, el matambre a la pizza. Su ambiente cálido permite disfrutar de una rica comida en familia.

Por otra parte, en su carta destacan las milanesas —se sirven en miles de versiones diferentes—, parrilladas —una selección de carnes premium como pollo, vacío, tira de asado, mollejas, chorizo, morcilla y chinchulines— y opciones más tradicionales, como los ñoquis con salsa boloñesa y los canelones de verdura son otras de las propuestas que destacan en el menú.

Ubicado en Inclán 3802, este bodegón porteño se ha convertido en uno de los preferidos de la zona. Como suele estar muy concurrido, se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar en este popular establecimiento. El horario de atención es de martes a domingos, de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.