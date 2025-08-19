Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

En bastón, con cáscara, proceso de doble y triple cocción, distintas formas de comer uno de los platos preferidos por todas las generaciones.

Este 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita. En bastón, con cáscara, proceso de doble y triple cocción, distintas formas de comer uno de los platos preferidos por todas las generaciones.

En Villa Luro, Puchero redefine el concepto de cantina contemporánea con una propuesta que combina tradición porteña y creatividad culinaria. Su carta recorre guisos, pastas, carnes, opciones veganas y postres caseros, sumando meriendas en un ambiente que invita a quedarse. El espacio —con terraza techada, deck calefaccionado y cava oculta para eventos— es un punto de encuentro donde la gastronomía se fusiona con diseño y calidez.

Las papas fritas: Se preparan con técnica de triple cocción para lograr el equilibrio perfecto entre crocante exterior y cremosidad interior. Se blanquean en agua hirviendo, luego se fríen a baja temperatura y se terminan en fritura profunda, para un resultado óptimo. Disponibles como guarnición o en porción individual, son el complemento ideal de las milanesas XL de la casa.

La propuesta de Mago Parrilla de Mercado celebra el fuego como elemento central, combinando tradición parrillera con ingredientes de temporada. El menú se complementa con entradas variadas y embutidos de elaboración propia, guarniciones originales y vegetales asados con toques ahumados. La experiencia se completa con una cava diversa, curada por la sommelier Marcela Rienzo, que invita a descubrir vinos de distintas regiones argentinas.

Las papas fritas: Entre las guarniciones más celebradas del menú, las papas bastón destacan por su triple cocción, que les confiere una crocancia perfecta y un interior tierno. Se presentan con provenzal clásico o con un sofisticado polvo casero de morrón y jamón crudo, elaborado en el propio restaurante mediante un proceso de horneado, ahumado y molienda fina.

Dónde: Monroe y Montañeses, Belgrano.

TODO BRASAS

En el corazón de Villa Devoto, Todo Brasas rinde homenaje al asado con una propuesta que incluye sus llamativas ”jaulas de las carnes”, donde cuelgan costillares enteros y piezas de vacío. El menú se completa con guarniciones generosas y entradas que invitan a compartir. La ambientación cálida y el servicio cercano refuerzan la experiencia, pensada para disfrutar sin apuros. Además, la carta de vinos y cervezas artesanales acompaña con equilibrio cada plato.

Las papas fritas: Elaboradas con papa blanca y cortadas en bastón con cáscara, conservan una rusticidad que potencia su sabor. Antes de llegar al aceite, se refrigeran cuidadosamente para asegurar una cocción uniforme. Luego, una doble fritura les otorga ese equilibrio perfecto: crocantes por fuera, suaves por dentro. Los comensales pueden elegir entre la versión clásica con sal o la opción con provenzal, que suma el aroma del ajo y el frescor del perejil recién picado.

Dónde: Av. Francisco Beiró 5016, Villa Devoto.

AIRE LIBRE

En el barrio de Belgrano, Aire Libre se presenta como un jardín urbano que combina cocina porteña con toques de autor, bajo la dirección del chef ejecutivo Julián del Pino. La propuesta se centra en una carta que vincula técnicas contemporáneas con productos locales, en un espacio pensado para disfrutar al aire libre.

Las papas fritas: Preparadas con papa Garlic y cortadas en bastón tradicional, pasan un proceso de doble cocción. Primero se fríen a 160 °C para sellar su interior y luego a 180 °C para alcanzar la textura buscada. El aceite utilizado es Seda alto oleico, que permite una fritura pareja y crocante. El plato se completa con huevos de campo a la plancha, en una versión a caballo que retoma un clásico de la gastronomía porteña.

Dónde: Av. del Libertador 6327, Belgrano.

GRANERO

En Rincón de Milberg, Granero se presenta como un espacio que une cocina casera de lujo, sustentabilidad y diseño. La propuesta gira en torno a una carta que utiliza productos frescos de estación, integrando técnicas cuidadas con el objetivo de mantener la esencia de cada preparación.

Las papas fritas: Elaboradas con papas de temporada provenientes de zonas como Balcarce o Tucumán, se cocinan en aceite alto oleico y pasan por un proceso de doble cocción que asegura crocancia y una textura única. La variedad utilizada cambia durante el año según la cosecha, lo que permite sostener un estándar de calidad constante. Estas papas acompañan cortes de carne premium como el bife de chorizo Wagyu Kobe de 320 g, o el lomo tournedo Angus, que forman parte de los principales de la carta.

Dónde: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.