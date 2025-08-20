Los 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen las mejores supremas de pollo Es un clásico en cualquier bodegón porteño y tiene fanáticos de todas las edades. Aunque es una receta sencilla, estos locales la preparan con verdadero arte. Por







Estas supremas de pollo son las mejores de Buenos Aires. Instagram @manolosantelmo

Junto a la milanesa de ternera, otra minuta es un clásico infaltable en cualquier restaurante o bodegón de la Ciudad de Buenos Aires: la suprema de pollo. Sola, a la Maryland o a la napolitana, con puré o con papas fritas, es un plato que conquista a chicos y grandes por igual y cuya elaboración se ha convertido en todo un arte.

Así como la milanesa de pollo suele ser un corte más fino, generalmente de la pata o muslo del pollo, la suprema viene de la pechuga. Se distingue por ser más gruesa y jugosa y, en algunos casos, incluso puede servirse con hueso. La clave es que esté empanada, frita y dorada a la perfección.

Puede parecer una comida sencilla, pero existen restaurantes que han perfeccionado la receta para ofrecer una versión realmente exquisita. A continuación, estos son los dos restaurantes que hacen las mejores supremas de pollo de la Ciudad de Buenos Aires.

Cantina Palermo Cantina Palermo, suprema de pollo Instagram @cantina.palermo Es el bodegón del Club Atlético Palermo, un clásico del barrio con más de un siglo de historia. Es un lugar pensado para reunirse con familiares y amigos, disfrutar de comida casera y compartir porciones abundantes. Sus especialidades son los pollos y las pastas, en diferentes versiones.

Las supremas de pollo tienen su propia sección del menú: hay clásica, a la Maryland, al roquefort, grisette, napolitana, fugazzeta y con crema de verdeo. Cantina Palermo queda en Fitz Roy 2238. Abre de martes a sábado al mediodía y a la noche; los domingos solo al mediodía y los lunes únicamente por la noche.