Los 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen las mejores supremas de pollo

Es un clásico en cualquier bodegón porteño y tiene fanáticos de todas las edades. Aunque es una receta sencilla, estos locales la preparan con verdadero arte.

Por
Estas supremas de pollo son las mejores de Buenos Aires.
Estas supremas de pollo son las mejores de Buenos Aires.

Junto a la milanesa de ternera, otra minuta es un clásico infaltable en cualquier restaurante o bodegón de la Ciudad de Buenos Aires: la suprema de pollo. Sola, a la Maryland o a la napolitana, con puré o con papas fritas, es un plato que conquista a chicos y grandes por igual y cuya elaboración se ha convertido en todo un arte.

Uno de los platos preferidos por todos.
Así como la milanesa de pollo suele ser un corte más fino, generalmente de la pata o muslo del pollo, la suprema viene de la pechuga. Se distingue por ser más gruesa y jugosa y, en algunos casos, incluso puede servirse con hueso. La clave es que esté empanada, frita y dorada a la perfección.

Puede parecer una comida sencilla, pero existen restaurantes que han perfeccionado la receta para ofrecer una versión realmente exquisita. A continuación, estos son los dos restaurantes que hacen las mejores supremas de pollo de la Ciudad de Buenos Aires.

Cantina Palermo

Cantina Palermo, suprema de pollo

Es el bodegón del Club Atlético Palermo, un clásico del barrio con más de un siglo de historia. Es un lugar pensado para reunirse con familiares y amigos, disfrutar de comida casera y compartir porciones abundantes. Sus especialidades son los pollos y las pastas, en diferentes versiones.

Las supremas de pollo tienen su propia sección del menú: hay clásica, a la Maryland, al roquefort, grisette, napolitana, fugazzeta y con crema de verdeo. Cantina Palermo queda en Fitz Roy 2238. Abre de martes a sábado al mediodía y a la noche; los domingos solo al mediodía y los lunes únicamente por la noche.

Restaurante Manolo

Restaurante Manolo, suprema Maryland

Este clásico de San Telmo se especializa en comida casera con alma de bodegón. Su menú incluye todas las recetas tradicionales de la gastronomía porteña. Conserva la tradición de la vieja escuela, con porciones generosas y mozos experimentados, pero también añade toques modernos a la carta.

Su suprema Maryland es uno de los platos más pedidos: es casera y abundante, preparada con un estilo tradicional que la hace destacarse entre otros bodegones. Manolo queda en Bolívar 1299. Abre todos los días desde las 20 hasta la medianoche; viernes, sábado y domingo suma el almuerzo, de 12 a 16.

