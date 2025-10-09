9 de octubre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo al champiñón

Este plato gourmet se convirtió en un clásico de la cocina porteña. Estos bodegones se especializan en la receta y la sirven con una buena guarnición de papas españolas o noisette.

Por
Las carnes rojas son la estrella de muchos restaurantes y bodegones de Buenos Aires. Pero, más allá del tradicional asado y otros cortes a la parrilla, también existen preparaciones un poco más gourmet que se han convertido en un clásico de la gastronomía porteña, como el lomo al champiñón.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer pollo a la mostaza

Se trata de uno de los cortes más apreciados por los argentinos, ya que su carne es tierna y jugosa y tiene poco tenor graso. Si bien existen distintas variantes de esta receta, la salsa de champiñones suele prepararse con hongos, crema, cebollas de verdeo y vino blanco para darle ese sabor característico.

Para completar el plato, es habitual acompañar la carne con papas fritas, al horno o noisette, y ni hablar de un buen vino para maridar. Si querés probar muy buenas versiones de este plato, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer lomo al champiñón.

El Mirasol

Lomo al champiñón de El Mirasol

Esta parrilla nació en 1967 en Boedo y, con el correr de los años, abrió sucursales en otros barrios porteños. El salón tiene un ambiente clásico, familiar y acogedor que también se refleja en los platos de la carta: las carnes rojas tienen un lugar privilegiado, pero además hay empanadas y minutas.

Una de las estrellas del menú es el lomo al champiñón, servido con una deliciosa salsa y guarnición de papas noisette. El Mirasol tiene locales en Boedo 136 (Boedo), Posadas 1032 (Recoleta), Av. Alicia Moreau de Justo 202 (Puerto Madero) y en el Tortugas Open Mall.

Restó Chacabuco

Lomo al champiñón de Restó Chacabuco

El bodegón del Club Chacabuco es uno de los favoritos del barrio. Su menú se basa en una fórmula simple pero exitosa: recetas clásicas porteñas, sabores caseros y porciones muy abundantes: las "megamilanesas", por ejemplo, alcanzan para compartir entre tres o cuatro personas.

Uno de los platos más pedidos es el bife de lomo a la crema de champiñones, que se sirve con una guarnición de papas españolas. Queda en Miró 750. Abre de lunes a viernes de 12 a 15:30 y de 20 a 24; los sábados, de 12 a 16 y de 20 a 24; y los domingos, únicamente de 12 a 16.

