Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lengua a la vinagreta

Buenos Aires tiene restaurantes para todos los gustos. Mientras algunos ofrecen platos innovadores y sabores originales, otros rescatan la cocina tradicional de las abuelas, esas recetas que llegaron con los inmigrantes y se convirtieron en un clásico local, como la famosa lengua a la vinagreta.
Como se trata de un plato frío que puede prepararse con tiempo, es muy típico encontrarlo en la mesa de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, no surgió como una comida festiva, sino como una manera de aprovechar hasta el último corte de carne de la vaca y guardarla en conserva durante varias semanas.
Es un plato de sabores intensos: la lengua se marina con vinagre, aceite, ajo, perejil, morrón y cebolla, aunque cada familia tiene su variante de la receta. Si querés disfrutar de esta comida tradicional, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosa lengua a la vinagreta.
La Sarita
Lengua a la vinagreta de La Sarita
Instagram @lasaritaflorida
Desde la estética del salón hasta cada detalle del menú, este restaurante de Zona Norte rescata el espíritu de los antiguos bodegones: hay mesas largas, mozos con corbata de moño, música de la década de 1960 y paredes colmadas de objetos retro y fotos de ídolos argentinos.
Los platos son clásicos que no fallan. Hay lomo a la pimienta, milanesa napolitana y ravioles caseros, pero se destaca la lengua a la vinagreta (el propio bodegón recomienda aprovechar la panera para armar un sanguchito). Queda en España 506, Florida, Vicente López. Abre de martes a sábados desde las 20 hasta la medianoche.
Barcelona Asturias
Lengua a la vinagreta de Barcelona Asturias
Instagram @barcelonaasturias
El nombre de este restaurante de Palermo puede prestarse a confusión, pero sirve mucho más que comida española. El menú tiene todos los infaltables de los bodegones porteños: hay milanesas, pastas, picadas, sándwiches XXL y carnes; todos los platos son simples, abundantes y caseros.
Entre las entradas frías, hay dos clásicos de las fiestas que se pueden pedir en cualquier momento del año: vitel toné y lengua a la vinagreta. Queda en Avenida Córdoba 5899. Abre todos los días en horario corrido, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.