Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lengua a la vinagreta

Es un plato clásico de las abuelas que suele asociarse con la Navidad, pero también está presente todo el año. Estos bodegones lo preparan con un toque único.

Buenos Aires tiene restaurantes para todos los gustos. Mientras algunos ofrecen platos innovadores y sabores originales, otros rescatan la cocina tradicional de las abuelas, esas recetas que llegaron con los inmigrantes y se convirtieron en un clásico local, como la famosa lengua a la vinagreta.

Como se trata de un plato frío que puede prepararse con tiempo, es muy típico encontrarlo en la mesa de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, no surgió como una comida festiva, sino como una manera de aprovechar hasta el último corte de carne de la vaca y guardarla en conserva durante varias semanas.

Es un plato de sabores intensos: la lengua se marina con vinagre, aceite, ajo, perejil, morrón y cebolla, aunque cada familia tiene su variante de la receta. Si querés disfrutar de esta comida tradicional, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosa lengua a la vinagreta.

Desde la estética del salón hasta cada detalle del menú, este restaurante de Zona Norte rescata el espíritu de los antiguos bodegones: hay mesas largas, mozos con corbata de moño, música de la década de 1960 y paredes colmadas de objetos retro y fotos de ídolos argentinos.

Los platos son clásicos que no fallan. Hay lomo a la pimienta, milanesa napolitana y ravioles caseros, pero se destaca la lengua a la vinagreta (el propio bodegón recomienda aprovechar la panera para armar un sanguchito). Queda en España 506, Florida, Vicente López. Abre de martes a sábados desde las 20 hasta la medianoche.

Barcelona Asturias

Lengua a la vinagreta de Barcelona Asturias Instagram @barcelonaasturias

El nombre de este restaurante de Palermo puede prestarse a confusión, pero sirve mucho más que comida española. El menú tiene todos los infaltables de los bodegones porteños: hay milanesas, pastas, picadas, sándwiches XXL y carnes; todos los platos son simples, abundantes y caseros.

Entre las entradas frías, hay dos clásicos de las fiestas que se pueden pedir en cualquier momento del año: vitel toné y lengua a la vinagreta. Queda en Avenida Córdoba 5899. Abre todos los días en horario corrido, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.