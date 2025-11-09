Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer fajitas de pollo Se trata de una receta simple que destaca por lo versátil que es y las múltiples combinaciones de ingredientes que pueden potenciar su sabor. Por







Las fajitas de pollo son un plato muy elegido en los restaurantes mexicanos.

La influencia de la cultura mexicana está presente en la propuesta gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires.

Las tortillas de maíz envuelven infinitos rellenos, siendo el taco de pollo uno de los más elegidos.

Agave Taquería, en Núñez, ofrece una experiencia gastronómica completa, con sabrosas fajitas y una excelente ambientación, ideal para salidas.

Ayguacamole Comida Tex-Mex es reconocido por sus porciones abundantes y excelente relación calidad-precio en Palermo. El taco o fajitas de pollo es el plato mexicano que se adapta a todos los paladares, y Buenos Aires tiene los lugares perfectos para disfrutarlos. Mucho más que un simple plato, es un emblema de la cultura y la gastronomía de México cuyas raíces se extienden hasta las civilizaciones prehispánicas.

Se trata de una receta simple y versátil. Las tortillas de maíz funcionan como envoltura para una variedad infinita de rellenos. Son una solución práctica, rápida y nutritiva que puede adaptarse a todos los gustos.

Este ícono popular de la comida mexicana fue muy bien aceptado en otras partes del mundo, como es el caso de Argentina. En CABA, hay una gran oferta de restaurantes que ofrecen su propia versión, siendo el relleno de pollo uno de los más elegidos. Si te preguntas dónde podés encontrar el sabor auténtico de un buen taco de pollo o comida Tex-Mex de calidad, hay dos lugares que son paradas obligatorias.

Ayguacamole Comida Tex-Mex En el último tiempo, Ayguacamole se fue consolidando como un punto de referencia para los amantes de la gastronomía fronteriza en Buenos Aires. Si buscas tacos que combinan la tradición mexicana con el espíritu tex-mex, este es el lugar indicado.

ayguacamole Instagram: @ayguacamole Es reconocido por sus porciones abundantes y una excelente relación calidad-precio. Se encuentra ubicado en Juan Ramírez de Velasco 966, en Palermo, y abre de lunes a domingo de 13:00 a 00:30 horas.