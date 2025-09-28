Racing - Independiente, por el torneo Clausura: hora, formaciones y TV Después de clasificar a la semifinal de la Copa Libertadores, la Academia recibe al Rojo, que tendrá el debut de Gustavo Quinteros como entrenador. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez. Por







Racing recibe a su clásico rival en el Cilindro de Avellaneda. NA/Juan Foglia

Racing e Independiente vuelven a verse las caras este domingo en una nueva edición del clásico de Avellaneda, al que llegan en contextos bastante disímiles: la Academia viene de clasificar a las semifinales de Copa Libertadores, mientras que el Rojo estrena director técnico y quiere conseguir su primera victoria en el Clausura 2025.

El equipo que dirige Gustavo Costas llega a la fecha 10 en el puesto 12 de la Zona A, a 7 puntos del líder Unión, y entonado tras el triunfo 1 a 0 ante Vélez por los cuartos de final de la Libertadores. Ahora buscará aprovechar el envión ante su clásico rival, aunque no contará con Juan Nardoni ni Matías Zaracho, ausentes por lesión.

Por el lado de Independiente, será el debut de Gustavo Quinteros como DT, con el desafío de conseguir la primera victoria en lo que va del Clausura: hasta ahora fueron 4 empates y 5 derrotas. El Rojo está último en la Zona B, con apenas 4 puntos, y necesita empezar a sumar.

El equipo quiere ordenarse después de la polémica eliminación de la Copa Sudamericana por los incidentes ante Universidad de Chile y la posterior renuncia de Julio Vaccari. Quinteros no confirmó el equipo, pero podrá contar con Gabriel Ávalos, que entrenó a la par con el resto del plantel.

Racing - Independiente: hora y televisión Hora: 15:15.

15:15. Televisión: ESPN Premium y TNT Sports.

ESPN Premium y TNT Sports. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. Estadio: Presidente Perón.