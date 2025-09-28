28 de septiembre de 2025 Inicio
River - Deportivo Riestra, por el torneo Clausura: hora, formaciones y TV

El Millonario quiere reponerse después de la eliminación en Copa Libertadores y recibe al líder de la Zona B con la intención de arrebatarle la punta. El árbitro del encuentro será Nicolás Echavarría.

Por
El equipo de Gallardo quiere quedarse con la cima de la Zona B.

El equipo de Gallardo quiere quedarse con la cima de la Zona B.

Después de la dura eliminación ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, River tratará de reponerse este domingo cuando reciba en el Monumental a Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura, en busca de una victoria que lo deje en la cima del grupo.

Racing recibe a su clásico rival en el Cilindro de Avellaneda.
Clásico de contrastes: Racing e Independiente chocan en Avellaneda

Riestra tiene 19 puntos, apenas uno más que el Millonario. Lo más probable es que Marcelo Gallardo pare una combinación de titulares y suplentes pensando en el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo jueves ante Racing.

En esta línea, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían descansar para cederle su lugar a Fabricio Bustos y Milton Casco, respectivamente. En el mediocampo, una posibilidad es que Kevin Castaño sea el número 5 en lugar de Juan Carlos Portillo y Enzo Pérez, que sufrieron distintas lesiones.

Por su parte, Riestra buscará dar el batacazo en el Monumental para mantenerse como el único líder de la Zona B. El equipo de Guillermo Benítez viene de racha, con cuatro victorias consecutivas, y tratará de estirarla ante el Millonario. Está quinto en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

River - Deportivo Riestra: hora y televisión

  • Hora: 18.
  • Televisión: ESPN Premium.
  • Árbitro: Nicolás Echavarría.
  • Estadio: Monumental.

River - Deportivo Riestra: probables formaciones

  • River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.
