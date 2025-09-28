River - Deportivo Riestra, por el torneo Clausura: hora, formaciones y TV El Millonario quiere reponerse después de la eliminación en Copa Libertadores y recibe al líder de la Zona B con la intención de arrebatarle la punta. El árbitro del encuentro será Nicolás Echavarría. Por







El equipo de Gallardo quiere quedarse con la cima de la Zona B.

Después de la dura eliminación ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, River tratará de reponerse este domingo cuando reciba en el Monumental a Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura, en busca de una victoria que lo deje en la cima del grupo.

Riestra tiene 19 puntos, apenas uno más que el Millonario. Lo más probable es que Marcelo Gallardo pare una combinación de titulares y suplentes pensando en el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo jueves ante Racing.

En esta línea, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían descansar para cederle su lugar a Fabricio Bustos y Milton Casco, respectivamente. En el mediocampo, una posibilidad es que Kevin Castaño sea el número 5 en lugar de Juan Carlos Portillo y Enzo Pérez, que sufrieron distintas lesiones.

Por su parte, Riestra buscará dar el batacazo en el Monumental para mantenerse como el único líder de la Zona B. El equipo de Guillermo Benítez viene de racha, con cuatro victorias consecutivas, y tratará de estirarla ante el Millonario. Está quinto en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

River - Deportivo Riestra: hora y televisión Hora: 18.

18. Televisión: ESPN Premium.

ESPN Premium. Árbitro: Nicolás Echavarría.

Nicolás Echavarría. Estadio: Monumental.