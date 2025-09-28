Las pymes advierten al Gobierno por el derrumbe del consumo: "Asfixiará a las fábricas nacionales" El Observatorio IPA presentó el último informe de coyuntura, en el que alertó que la capacidad instalada de las empresas ya se encuentra por debajo del 60%. Además, hasta el mes de julio, las importaciones crecieron 32%, contra un 6% de exportaciones. Por







Según el informe del Observatorio IPA, existen “datos macroeconómicos críticos”

La asociación de Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó al Gobierno por el fuerte derrumbe del consumo y advirtió que “asfixiará a las fábricas nacionales”. Lo hizo al presentar el último informe de coyuntura donde detalló que la capacidad instalada de las pequeñas y medianas empresas está por debajo del 60%, además del fuerte crecimiento en las exportaciones que existió durante el primer semestre del año.

“El plan financiero del derrame nunca llegó y la crisis dejó casi sin respirar a las fábricas”, aseguró el titular de IPA, Daniel Rosato. En el mismo sentido, lamentó que la confirmación de la crisis de la economía real haya validado las advertencias que ya desde el sector se habían hecho meses atrás.

“El consumo se sigue derrumbando; de cada 10 las máquinas que hay en las fábricas, cuatro están paralizadas; las importaciones se multiplican y el Gobierno ya admitió que los próximos meses y años será una avalancha; el desempleo sigue creciendo; y la actividad industrial no deja de caer. Lamentablemente, nada sorprende, porque veníamos advirtiendo de que una ausencia de un plan que atienda a la microeconomía iba a tener consecuencias imposibles de manejar socialmente”, alertó.

Según el informe correspondiente al mes de septiembre elaborado por el Observatorio IPA, existen “datos macroeconómicos críticos”, al señalar que el superávit comercial acumulado hasta julio se desplomó un 64%, en relación con el mismo período de 2024; con una “balanza comercial que acumula apenas u$s5.071 millones en 2025, frente a u$s14.075 millones del año anterior”.

Pymes Las pymes, en alerta por la continuidad del plan económico del Gobierno.