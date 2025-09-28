Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Michigan: reportan al menos 6 víctimas El hecho ocurrió en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en McCandlish Road. Las autoridades policiales locales confirmaron que el atacante fue abatido y "no existe una amenaza activa para la población". Por







Hasta el momento, no se ha especificado la cantidad de víctimas ni la gravedad de las lesiones ocasionadas.

Un tiroteo y posterior incendio tuvo lugar este domingo en una iglesia mormona ubicada en el estado de Michigan, Estados Unidos, dejando el saldo de al menos 6 víctimas. El hecho ocurrió en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en McCandlish Road, donde las autoridades policiales locales confirmaron que el atacante fue abatido y "no existe una amenaza activa para la población".

El Departamento de Policía del Municipio de Grand Blanc confirmó en sus redes oficiales que "hay múltiples víctimas y el tirador ha caído. La iglesia está activamente en llamas".

"Para la gente en el lugar, el lugar de reunificación es el pabellón al norte. La reunificación fuera del sitio será en el teatro Trillium en Holly y McCandlish", agregaron en su cuenta de Facebook.

Hasta el momento, según consignan medios locales, las autoridades reportaron al menos 6 víctimas, aunque no se especifica sobre la gravedad de las lesiones ocasionadas durante el ataque al interior de la iglesia mormona.

Embed Grand Blanc church pic.twitter.com/hb4JKf5kwi — Julie J (@Malkowski6April) September 28, 2025 Se desplegó un gran operativo de seguridad en el lugar por parte de las fuerzas policiales y los servicios de emergencia para intentar apagar el incendio. Con el paso de los minutos, las llamas fueron tomando distintas estructuras del tempo, por lo que no se descarta un eventual colapso del techo.