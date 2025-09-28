28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con este truco podés revivir las remeras que tengas de este color y se hayan desgastado

Con un tip casero, económico y ecológico, podés devolverle intensidad a la ropa y alargar su vida útil sin recurrir a productos químicos agresivos.

Por
Con este truco podés revivir las remeras que tengas de este color y se hayan desgastado.

Con este truco podés revivir las remeras que tengas de este color y se hayan desgastado.

Las prendas negras son un clásico del guardarropa: combinan con todo, estilizan y nunca pasan de moda. Sin embargo, después de varios lavados suelen perder su intensidad, se ven apagadas. Con este truco podés revivir las remeras que tengas de este color y se hayan desgastado.

La inteligencia artificial se está incorporando cada vez más en la vida cotidiana y sus herramientas resultan útiles para planificar distintas etapas. Incluso, pueden orientar sobre qué lugares elegir al momento de comenzar una nueva vida tras la jubilación.
Te puede interesar:

Qué destino es el mejor para visitar en Argentina después de jubilarte según la inteligencia artificial

La principal ventaja del tip es que se trata de un método económico, ya que utiliza ingredientes comunes que seguramente ya tenés en tu casa. A su vez, es una opción amigable con el medioambiente, porque evita recurrir a químicos agresivos que pueden dañar tanto la tela como el planeta. Al prolongar la vida útil de tu ropa, reducís la necesidad de comprar ropa nueva, fomentando así un consumo más responsable y sustentable.

Con este procedimiento sencillo y natural, podes devolverles vida y tonalidad a tus prendas sin gastar de más. Es una alternativa práctica, ecológica y accesible que te permitirá seguir disfrutando de tus piezas favoritas como si fueran recién compradas.

remera negra

El truco casero para devolverles vida

Para solucionar esto no hace falta gastar dinero en tinturas ni productos industriales. Un método casero muy efectivo consiste en usar vinagre blanco y sal gruesa durante el lavado. Ambos ingredientes ayudan a fijar los pigmentos que aún tiene la tela y devuelven profundidad al color.

Paso a paso para aplicar el método

  • Llená un balde con agua fría.
  • Sumergí la remera negra que quieras revitalizar.
  • Agregá una taza de vinagre blanco y media taza de sal gruesa.
  • Dejá reposar la prenda al menos una hora, moviéndola cada tanto para que absorba bien la mezcla.
  • Lavala después de manera habitual, preferentemente a mano o en ciclo delicado.
  • Secala siempre a la sombra, nunca al sol directo, ya que los rayos UV deterioran el color.

Por qué este truco realmente funciona

El vinagre blanco neutraliza residuos de jabón que opacan las fibras y, al mismo tiempo, actúa como fijador natural del tinte. La sal gruesa, por su parte, funciona como un revitalizador que aporta brillo y refuerza la intensidad del negro.

Opción extra: teñido natural con café o té

Si la remera está muy desgastada, podés potenciar el truco sumergiéndola previamente en una infusión cargada de té negro o café. Estos líquidos contienen pigmentos naturales que tiñen suavemente la tela y le dan un aspecto renovado.

Consejos para mantener el negro por más tiempo

  • Lavá siempre la ropa negra con agua fría.
  • Usá jabones líquidos suaves, evitando en lo posible los polvos muy abrasivos.
  • No mezcles ropa clara con oscura en el mismo lavado.
  • Guardá las prendas en lugares donde no reciban luz directa.

Noticias relacionadas

Sabrina aseguró que no cree en los avances de la investigación.

La mamá de Morena desestimó la autoría de "Pequeño J" y aseguró que "agarraron a cuatro perejiles"

Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

Trasladan el objeto metálico que cayó del cielo en Chaco a Buenos Aires para ser analizado

Plaate, visiblemente emocionada, dedicó su premio al movimiento feminista.

El encendido discurso de Camila Plaate sobre el triple femicidio tras ganar en San Sebastián: "Belén somos todas"

Pequeño J, apuntado como quien ordenó el triple crimen en Florencio Varela.

Triple femicidio en Florencio Varela: dieron detalles sobre cómo operan los narcos peruanos

play

Triple femicidio en Florencio Varela: el detenido acusado de enterrar a las víctimas habría hablado con C5N

Informate sobre las últimas disposiciones del Gobierno sobre los Feriados de octubre

Viernes 10 de octubre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ahorca a varios sectores productivos.

Sojeros de EEUU protestan por el freno de compras de China tras los aranceles: qué rol ocupa Argentina

Hace 16 minutos
Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Hace 20 minutos
Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Hace 20 minutos
Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Hace 32 minutos
Secar la ropa dentro de casa durante el invierno es una opción muy conveniente para evitar preocupaciones relacionadas con el clima.  

Qué hacer si no se te seca la ropa después de lavarla en días de lluvia

Hace 43 minutos