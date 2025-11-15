Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer arepas deliciosas

La cocina venezolana ya se ganó un lugar propio en la escena gastronómica porteña y, dentro de esa propuesta, las arepas se afianzan como una de las opciones favoritas. En distintos barrios de la ciudad es posible encontrar versiones bien cargadas, con rellenos clásicos y fusiones que acercan sabores del Caribe al paladar local.

Entre las direcciones más recomendadas aparecen dos espacios que lograron destacar por calidad, variedad y ambiente: uno en la zona de Av. San Martín , con fuerte espíritu familiar, y otro en Villa Crespo , con una carta que mezcla desayunos, meriendas y platos salados durante todo el día. Ambos suman entradas, postres y bebidas típicas, lo que los vuelve un plan completo para quienes extrañan la comida venezolana o quieren descubrirla.

Desde menús ejecutivos con guarniciones y sopa , pasando por arepas de casi 350 gramos hasta combos con tequeños y picadas para compartir, estas propuestas ofrecen opciones para distintos momentos del día y presupuestos, ya sea para comer en el salón o pedir por delivery.

Re Chévere se ubica sobre Av. San Martín 1518 y ofrece una propuesta bien casera de cocina venezolana, con foco en arepas abundantes y platos completos para almorzar o cenar. Abre de lunes a sábado, con horarios amplios, y apunta tanto a quienes buscan un menú diario contundente como a quienes quieren picar algo con amigos. La carta está organizada por secciones claras, lo que hace más fácil elegir según el momento del día o el presupuesto.

Entre las opciones más destacadas aparecen las entradas clásicas como tequeños, empanaditas, tajadas con queso y una picada que reúne varios de estas opciones en una sola fuente. En los almuerzos se ofrecen carnes, pollo, pescado y sopas con dos guarniciones, jugo y acompañamientos, lo que arma platos muy completos a precios intermedios. Las arepas de 350 gramos son protagonistas y se presentan en versiones tradicionales como dominó, pabellón o reina pepiada, además de opciones más “argentinas” con carne y chorizo.

La oferta se completa con empanadas fritas venezolanas, hamburguesas, sándwiches, chori pan, bebidas típicas como papelón con limón y una selección de postres que incluye quesillo y diferentes tortas. Así, Re Chévere se afianza como un lugar ideal para probar sabores venezolanos bien logrados, con porciones generosas y una carta que permite armar desde una comida rápida hasta una mesa llena para compartir.

Arepas Club

Arepas Club, en Av. Warnes 376 (Villa Crespo), se destaca por un formato más amplio de horarios, que va desde el desayuno hasta la noche, y por mezclar cafetería de especialidad con platos venezolanos. Es un espacio pensado tanto para sentarse a comer tranquilo como para pedir delivery o take away, con una carta muy variada que incluye combos, meriendas, postres y picadas. Su ubicación en un barrio gastronómico en crecimiento lo convierte en una parada atractiva para quienes buscan probar arepas y tequeños.

Una de las claves del local son las promosciones, más cuales incluyen combos de empanadas con tequeños, arepas con acompañamientos, desayunos venezolanos y opciones “fit” con bowls de yogur, frutas y granola. La sección de cafetería suma cafés clásicos y especiales (latte saborizado, flat white, iced latte), además de medialunas, scones, tostados, avocado toast y otras propuestas ideales para media mañana o la tarde. El capítulo dulce es muy fuerte, con brownies, tortas (tres leches, red velvet, chocotorta en varias versiones), cheesecake y golfeados con distintos quesos.

Para quienes buscan algo más contundente, Arepas Club ofrece entradas como arepitas con nata, miniempanadas, tostones, una línea completa de empanadas venezolanas para delivery y una gran variedad de tequeños (clásicos, con pesto, jamón y queso, salame, mixtos, en distintos tamaños y docenas). Las tablas especiales y picadas están pensadas para compartir, con mini arepas, cachapitas, tequeños y rellenos para armar al gusto.