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Este famoso actor reveló la crisis en su pareja y llamó la atención de todos: qué dijo

Agustín "Cachete" Sierra confirmó los rumores y se refirió a la compleja situación que atraviesa con Fiorella Giménez.

Agustín Cachete Sierra confirmó los rumores de crisis con su pareja: qué dijo. 

Agustín "Cachete" Sierra confirmó los rumores de crisis con su pareja: qué dijo. 

Instagram @cachetesierra
  • Agustín "Cachete" Sierra confirmó que atraviesa un momento difícil con Fiorella Giménez.
  • El actor aseguró que entre ambos sigue existiendo mucho amor pese al distanciamiento.
  • La pareja ya había atravesado una separación en 2023 antes de reconciliarse al año siguiente.

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  • Cachete evitó hablar de una ruptura definitiva y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

Agustín "Cachete" Sierra, el actor ex Casi Ángeles, sorprendió al confirmar públicamente que atraviesa una crisis con su pareja, la bailarina profesional Fiorella Giménez. Luego de varias semanas en las que los seguidores habían advertido una menor exposición juntos en redes sociales, el actor reconoció que ambos decidieron tomar distancia mientras intentan resolver algunas diferencias que surgieron en la convivencia.

La relación entre Sierra y Giménez comenzó a fines de 2021, cuando compartieron su paso por La Academia de ShowMatch. Desde entonces se transformaron en una de las parejas más seguidas del ambiente. Aunque atravesaron una breve separación en 2023, lograron reconciliarse a comienzos de 2024 e incluso dieron un paso más al mudarse juntos.

Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez

Durante mucho tiempo se mostraron muy unidos en redes sociales, donde compartían momentos cotidianos, viajes y distintos proyectos en común. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a crecer las versiones sobre una posible crisis sentimental.

Qué dijo Cachete Sierra sobre la crisis que vive con su pareja

Frente a las cámaras de SQP, de América TV, Cachete confirmó que la situación no atraviesa su mejor momento, aunque aclaró que el vínculo sigue sostenido por el cariño que sienten uno por el otro.

"Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando, nos queremos mucho y se nota", expresó el actor al referirse al presente de la pareja.

Lejos de hablar de una separación definitiva, Sierra explicó que ambos continúan intentando encontrar una solución. "Seguimos intentando, lo hemos intentado mucho, pero bueno...", señaló con visible emoción.

Agustín Sierra y Fiorella Giménez

Además, destacó que el afecto sigue intacto pese a las dificultades. "Hay mucho amor, nos queremos mucho y los dos queremos lo mejor para cada uno", afirmó. Luego reconoció que el día a día fue uno de los factores que generó tensiones dentro de la relación. "Hay tanto amor que uno intenta, pero después en el día a día las cosas no son como uno quiere", sostuvo.

Consultado sobre el futuro de la pareja, Cachete evitó hacer pronósticos y admitió que atraviesa una etapa compleja. "No lo sé, la verdad, este momento es triste y doloroso", concluyó.

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