Estudiantes marcharon contra el ajuste de Kast en Chile: represión y enfrentamientos El gobierno del presidente ultraderechista llevó a cabo un recorte millonario en el presupuesto de educación y estalló una marcha universitaria en las calles de Santiago. Hubo incidentes y los carabineros reprimieron a los manifestantes. Por Agregar C5N en









Los recortes y reformas del gobierno de Kast generaron protestas y movilizaciones en Santiago.

El gobierno del presidente José Antonio Kast aplicó un recorte millonario en el presupuesto de educación, lo que desató una masiva movilización universitaria en las calles de Santiago. Al grito unificado de “la educación se defiende en las calles”, miles de estudiantes marcharon y se enfrentaron con los carabineros, que respondieron con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

La movilización expuso el malestar social frente a la medida del gobierno de extrema derecha de golpear a la base del sistema educativo y, en consecuencia, al futuro de la juventud chilena a través del derecho a la educación.

A su vez, mientras manifestantes y carabineros se enfrentaban en las calles, hubo interrupciones totales de tránsito en las principales avenidas de la capital trasandina y el cierre de estaciones de metro.

chile-disturbios-marcha-universitaria-2 La marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el reclamo se centró en el ajuste de 197,7 mil millones de pesos chilenos en el área de Educación, afectando principalmente el financiamiento de la enseñanza superior. Debido a que el recorrido no fue autorizado, Carabineros desplegó camiones hidrantes y gases lacrimógenos cerca de la casa central de la Universidad Católica para dispersar la columna.

Desde que asumió José Antonio Kast el 11 de marzo defendió los recortes como una medida necesaria para estabilizar las finanzas y reactivar la economía. Su plan busca reducir 6 mil millones de dólares en 18 meses, priorizando la disciplina fiscal sobre la popularidad, mientras promete recuperar el orden en las cuentas públicas pese al costo social que implican las reformas.