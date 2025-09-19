Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendos sándwiches

Entre clásicos porteños y nuevas propuestas gourmet, distintos espacios gastronómicos se destacan por la creatividad y la calidad de sus combinaciones.

La diversidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra en estos locales un ejemplo de calidad y estilo propio.

La cultura del sándwich en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformó en un fenómeno que combina tradición y sofisticación. En este escenario surgieron propuestas capaces de reinventar un plato universal, elevándolo a la categoría de experiencia gastronómica.

Dentro de esta amplia oferta, dos nombres se destacan como verdaderos referentes: Almacén 1249 y El Colmo . Ambos lograron consolidar estilos propios, diferentes entre sí, pero unidos por la calidad de los insumos, la originalidad de sus recetas y la capacidad de sorprender en cada bocado.

El primero se consagró como el “Paraíso de los Sándwiches” , ofreciendo combinaciones premium que fusionan tradición y gourmet. El segundo, comandado por el chef Ariel Rodríguez Palacios , rompe los moldes con sus “Colmados”, creaciones de más de 600 gramos que revolucionaron la escena porteña. Juntos, representan dos polos de un mismo fenómeno: la pasión de Buenos Aires por el buen sándwich.

Conocido como el “Paraíso de los Sándwiches” , este espacio ofrece una selección premium de fiambres y quesos que se transforman en combinaciones únicas. Entre sus estrellas figuran el sándwich de jamón crudo con burrata y el de hot pastrami, que conviven con otras opciones como empanadas de carne cortada a cuchillo y platos del día, entre ellos la bondiola braseada con puré.

Las picadas también son parte del menú, con jamón crudo pampeano, mortadela con pistacho y quesos de primera línea como el García Baquero. El concepto de comida para llevar es otro de sus diferenciales, ya que muchos de estos productos pueden pedirse para disfrutar en casa. Con varias sucursales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la marca consolidó un estilo que combina tradición y gourmet. Entre las direcciones se encuentran: Esmeralda 1249, Arenales 1913, Libertad 1626, Arenales 1250 y Julián Álvarez 2787.

El Colmo

El chef Ariel Rodríguez Palacios, acompañado por su familia, llevó el sándwich a otra dimensión con un concepto bautizado como los “Colmados”, creaciones que superan los 600 gramos. La propuesta se distingue por un pan de elaboración propia, mezcla de focaccia y pinsa italiana, y por la elección de insumos de pequeños productores.

El colmo En El Colmo, los “Colmados” superan los 600 gramos y reinventan la tradición del sándwich. @elcolmo_1249

La carta ofrece ocho variedades, entre ellas el de roast beef cocido durante 12 horas, uno de gravlax de trucha patagónica y opciones vegetarianas como el falafel. La ambientación rinde homenaje al conde de Sándwich y su pasión por los juegos de mesa, un detalle que refuerza la identidad lúdica del lugar. A esto se suma un postre insignia: el tiramisú en múltiples versiones, preparado diariamente. El local está ubicado en Costa Rica 5972, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y funciona de martes a sábado de 12:00 a 19:00, y domingos de 12:00 a 18:00.