Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer platos originales y vegetarianos

La cocina veggie y plant-based se ganó un lugar en la escena gastronómica porteña. Estos locales sorprenden con sabores frescos y vibrantes que no se encuentran en otros lugares.

La escena gastronómica de Buenos Aires tiene algo para todos los gustos. No importa la hora o el antojo: siempre vas a encontrar comida buena, rica y abundante. Y, en los últimos años, hay cada vez más opciones de restaurantes veganos y vegetarianos con platos muy originales.

Aunque antes solían estar relegados a un rincón del menú (generalmente las ensaladas), hoy la cocina veggie tiene un lugar destacado en la gastronomía porteña. Nuevas generaciones de chefs especializados mostraron que estos platos pueden ser frescos, novedosos, vibrantes y llenos de sabor.

Incluso conquistaron a personas que no son veganas ni vegetarianas, pero que eligen probar nuevas recetas y ampliar sus opciones. Si tenés ganas de disfrutar algo delicioso y saludable, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer platos vegetarianos y originales.

Ubicado a media cuadra del Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, es una referencia de la cocina vegana. Se destaca por sus platos deliciosos, originales e innovadores, muy difíciles de encontrar en otros restaurantes. También venden productos veganos 100% basados en plantas.

Se destaca la hamburguesa de hongos en pan brioche con mayonesa de trufa, queso brie, cebolla caramelizada y rúcula; también la picada que incluye hummus, ravioles fritos, salchicha plant-based y más. Queda en Avenida Caseros 454. Abre los lunes de 9 a 20, y de martes a domingo desde las 9 hasta la medianoche.

Artemisia Cocina Natural

Ensalada de invierno de Artemisia Cocina Natural Instagram @artemisiacocinanatural

Este restaurante es un clásico del barrio de Palermo, ya que fue uno de los primeros de la zona en ofrecer comida vegetariana. Además de los platos para el almuerzo y la cena (todos sanos, ricos y abundantes), ofrece pastelería, panadería y productos de cosmética natural.

El menú tiene influencias de todo el mundo: hay chipá guazú paraguayo, falafels y hummus de Medio Oriente, albóndigas de lentejas libanesas, lasagna de polenta y fajitas mexicanas rellenas de vegetales y porotos aduki. Queda en Costa Rica 5893. Abre todos los días desde las 12 hasta la medianoche.