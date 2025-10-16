Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer torta galesa

Tanto en Almagro como en Recoleta se ofrecen versiones imperdibles de este clásico postre.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alberga distintas propuestas gastronómicas que rescatan tradiciones dulces regionales como la torta galesa , un clásico basado en frutas y especias. Aunque su origen está en la colonización galesa, hoy es posible encontrar versiones gourmet en la ciudad.

Dos establecimientos destacan por su enfoque artesanal, la calidad de ingredientes y su fidelidad a la receta tradicional: Dragon’s y Sasha Pastelería . Cada uno ofrece una experiencia diferente, pero comparten el honor de mantener viva esta tradición repostera que no es tan común en nuestro país.

Dragon’s es, hoy por hoy, la principal propuesta gourmet centrada en la torta galesa . En su sitio web se describen como creadores de la “torta galesa gourmet”, pero no ofrecen sus postres para consumir en el local, sino que solo trabajan con envíos.

La versión que comercializan — Dragon’s Black Cake Original — está compuesta por una mezcla de frutas secas: arándanos, ciruelas deshidratadas, uvas pasas, cerezas, nueces y avellanas . A esto le suman una combinación de 16 especias diferentes que aportan un carácter distintivo a su receta. Asimismo, destacan otras opciones como la Dragon's Black Cake Choco y la Dragon's Black Cake Spicy .

El sitio permite pedidos online y envíos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y al resto del país. El local, por su parte, está ubicado en Bartolomé Mitre 4357, Almagro, por si uno quiere retirar su torta de forma presencial.

Sasha Pastelería

Sasha Pastelería se ha convertido en un sitio con mucha presencia, tanto en el circuito gastronómico como en sus redes sociales. Esta pastelería, que abre de martes a domingos de 9 a 20, es una opción ideal para probar una exquisita torta galesa clásica, con su típica textura húmeda.

torta galesa 2

Asimismo, entre sus productos más mencionados en Instagram figuran sus croissants de almendras, destacados como una especialidad de la casa, y diversas tortas de chocolate blanco y pistacho, además de cookies rellenas de pistacho. Otro clásico son sus cheesecakes cremosos con sabores de maracuyá, limón o frutos rojos.

Para visitarla, su local principal está en Recoleta, Juncal 2110, accesible desde distintas líneas de colectivos o subte. Se trata de una opción recomendada para probar este clásico de la repostería.