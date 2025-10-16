16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer torta galesa

Tanto en Almagro como en Recoleta se ofrecen versiones imperdibles de este clásico postre.

Por
Dónde probar la mejor torta galesa de la ciudad.

Dónde probar la mejor torta galesa de la ciudad.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alberga distintas propuestas gastronómicas que rescatan tradiciones dulces regionales como la torta galesa, un clásico basado en frutas y especias. Aunque su origen está en la colonización galesa, hoy es posible encontrar versiones gourmet en la ciudad.

Propuestas especiales para el Día de la Madre.
Te puede interesar:

Regalos, menús y promociones para el Día de la Madre

Dos establecimientos destacan por su enfoque artesanal, la calidad de ingredientes y su fidelidad a la receta tradicional: Dragon’s y Sasha Pastelería. Cada uno ofrece una experiencia diferente, pero comparten el honor de mantener viva esta tradición repostera que no es tan común en nuestro país.

Dragon’s

Dragon’s es, hoy por hoy, la principal propuesta gourmet centrada en la torta galesa. En su sitio web se describen como creadores de la “torta galesa gourmet”, pero no ofrecen sus postres para consumir en el local, sino que solo trabajan con envíos.

lata-y-torta-original-2-1

La versión que comercializan —Dragon’s Black Cake Original— está compuesta por una mezcla de frutas secas: arándanos, ciruelas deshidratadas, uvas pasas, cerezas, nueces y avellanas. A esto le suman una combinación de 16 especias diferentes que aportan un carácter distintivo a su receta. Asimismo, destacan otras opciones como la Dragon's Black Cake Choco y la Dragon's Black Cake Spicy.

El sitio permite pedidos online y envíos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y al resto del país. El local, por su parte, está ubicado en Bartolomé Mitre 4357, Almagro, por si uno quiere retirar su torta de forma presencial.

Sasha Pastelería

Sasha Pastelería se ha convertido en un sitio con mucha presencia, tanto en el circuito gastronómico como en sus redes sociales. Esta pastelería, que abre de martes a domingos de 9 a 20, es una opción ideal para probar una exquisita torta galesa clásica, con su típica textura húmeda.

torta galesa 2

Asimismo, entre sus productos más mencionados en Instagram figuran sus croissants de almendras, destacados como una especialidad de la casa, y diversas tortas de chocolate blanco y pistacho, además de cookies rellenas de pistacho. Otro clásico son sus cheesecakes cremosos con sabores de maracuyá, limón o frutos rojos.

Para visitarla, su local principal está en Recoleta, Juncal 2110, accesible desde distintas líneas de colectivos o subte. Se trata de una opción recomendada para probar este clásico de la repostería.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos tamales son los más ricos de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer tamales

Estos bares tienen los mejores vinos de Buenos Aires.

Los mejores 2 bares de Buenos Aires para tomar vino

Distintas opciones para vivir una experiencia dedicada al asado argentino.

El asado, la gran pasión argentina: una guía de parrillas para elegir

Dónde comer los mejores churros de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer unos excelentes churros

Para disfrutar de una experiencia gastronómica de alto nivel.

El rooftop que revoluciona los mediodías en Palermo

Ciro supo convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia completa.

La cafetería y restaurante con auténtico espíritu italiano donde el brunch está disponible a toda hora

Rating Cero

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

últimas noticias

Santilli encabezará la lista de LLA.

La Cámara Electoral aceptó la reimpresión de afiches con la imagen de Santilli

Hace 9 minutos
Las cenizas de Russo también se esparcirán en Lanús, Rosario Central y Estudiantes

El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Hace 11 minutos
play
Machado, tras ser arrestado.

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

Hace 35 minutos
La joven pesaba 22 kilos al momento de su muerte. 

Estremecedor: murió una influencer polaca de 27 años por desnutrición extrema

Hace 51 minutos
play

Caputo confirmó que el Gobierno va "hacia una reforma laboral y tributaria"

Hace 1 hora