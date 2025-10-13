13 de octubre de 2025 Inicio
La cafetería y restaurante con auténtico espíritu italiano donde el brunch está disponible a toda hora

Ciro despliega en Puerto Madero y Palermo una propuesta generosa, variada y artesanal que celebra la abundancia y los sabores de calidad, con alternativas para cada momento del día.

Ciro supo convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia completa.

Desde sus inicios en Puerto Madero, Ciro supo convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia completa: desde helados elaborados con receta italiana hasta café de especialidad, brunches abundantes, tortas tamaño XL y sándwiches artesanales. En 2024, con la inauguración de su segunda sede en Palermo, el proyecto reafirmó su espíritu bajo la premisa “Todo rico. Todo el día”, con una cocina artesanal que traslada al comensal al sur de Italia en cada detalle, tanto en la ambientación como en la carta.

Ya sea para disfrutar con amigos, junto a la familia o en una salida en pareja, la propuesta de Ciro combina calidez, hospitalidad y confort, con un menú pensado para todos los gustos, incluyendo alternativas keto, vegetarianas, sin TACC y hasta un menú kids.

Ciro - Capo Prosciutto

Qué pedir en Ciro

El brunch de Ciro, sin duda, es una de las estrellas de la casa, siempre acompañado de copas de espumante de cortesía para realzar aún más la experiencia. Incluye desde clásicos italianos, como cannoli y sfogliatella, hasta focaccias rellenas, cornettos y sándwiches integrales, además de opciones dulces como alfajores artesanales, tortas XL y churros, para compartir y celebrar el ritual del buen comer.

Para quienes buscan alternativas más saludables, Ciro ofrece una versión 100% keto, donde los comensales pueden disfrutar desde alfajores sablée preparados con harina de almendras y dulce de leche sin azúcar, hasta avocado toasts sobre pan keto y yogur con frutas y granola sin azúcar, donde cada creación refleja la esencia del lugar: una cocina italiana moderna, consciente y sabrosa, que se adapta a diferentes estilos de vida sin perder el toque artesanal que la caracteriza. Esta iniciativa healthy se completa con otras variantes de desayunos y meriendas, como pancakes energéticos de avena y almendras con frutas de estación y bowls de yogur con granola y fruta de estación.

Si el plan es almorzar o cenar, las variantes no dejan de sorprender: desde pizzas al molde y pastas reconfortantes, como raviolones y una super lasaña, pasando por su emblemática milanesa con fideos, sándwiches artesanales con panes como focaccia, ciabatta y panini, hasta su tabla de quesos y fiambres para dos o cuatro comensales. Y de postre, nada mejor que su gelato de elaboración propia, con una tentadora oferta que combina clásicos, como pistacho siciliano, dulce de leche tentación y mascarpone con frutos rojos, con sabores estacionales, como el de mango-naranja y el chocolate Dubai.

Ciro - Focaccia con prosciutto

El apartado de bebidas es igual de tentador. En ella conviven desde limonadas, infusiones y milk shakes hasta cócteles tradicionales y de autor, vinos de bodegas seleccionadas y cerveza tirada. El café de especialidad, definitivamente, es otro de los pilares del concepto. Con granos 100% arábica provenientes de Espírito Santo y Minas Gerais, de variedades Catuaí, Caturra y Mundo Novo, cada taza despliega notas de frutos rojos, chocolate y almendra. Preparados en una máquina La Marzocco, la carta ofrece desde ristretto y espresso hasta flat white, matcha latte o el original latte cookie, servido en un vaso de galleta.

Cada día, Ciro celebra lo mejor de la gastronomía italiana con guiños locales, invitando a ser parte de una experiencia culinaria especial, con abundantes platos artesanales de primera calidad, pensada para compartir con amigos y en familia.

Ciro - Alfajor de chocolate blanco con dulce de leche y nuez 2

Dónde queda Ciro

Ciro tiene dos locales: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero y Guatemala 4798, Palermo.

