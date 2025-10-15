Regalos, menús y promociones para el Día de la Madre

Opciones que van desde almuerzos y vinos hasta chocolates, propuestas pensadas para disfrutar y compartir en su día.

Este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre , una ocasión ideal para sorprenderla con un regalo único. Distintos restaurantes, bodegas y marcas, presentan propuestas que combinan calidad, diseño y sabor, con opciones que van desde almuerzos y vinos hasta chocolates, pensadas para disfrutar y compartir en su día.

Del 17 al 19 de octubre, los amantes del chocolate podrán disfrutar de una experiencia multisensorial en Unicenter Shopping. Reconocidos profesionales del rubro ofrecerán sus mejores creaciones, en un evento pensado para homenajear a las madres, con una experiencia multisensorial, entre texturas, colores y, sobre todo, el sabor inconfundible del cacao en una increíble variedad de versiones.

La propuesta : Más de 50 chocolateros de todo el país presentarán sus creaciones en el pop up del Paseo La Chocolaterie, la feria más grande de Buenos Aires dedicada al cacao. Habrá opciones sin TACC, veganas, sin azúcar y muchas sorpresas para celebrar a las madres con sabor, arte y pasión artesanal. Las entradas se adquieren a través de Ticketek.

RESTAURANT MUSEO EVITA

En una elegante casona de principios del siglo XX, donde funciona el Museo Evita, se encuentra el Restaurant Museo Evita, un rincón encantador que combina historia, naturaleza y gastronomía. Desde su apertura en 2005, este espacio se consolidó como un clásico porteño, con un jardín al aire libre que ofrece una experiencia única en pleno Palermo. Con una propuesta que rinde homenaje a la cocina argentina y a sus raíces españolas e italianas, el restaurante invita a disfrutar de desayunos, almuerzos, meriendas o cenas en un entorno cálido y sofisticado.

Restaurant Museo Evita - 2

La propuesta: Para homenajear a las madres, el Restaurant Museo Evita propone un menú pensado para compartir y disfrutar con todos los sentidos. La experiencia comienza con croquetas de papa, puerro y queso pategrás como entrada. Como plato principal, se puede elegir entre tres opciones: sorrentinos de hongos con crema de espinaca y panceta, ojo de bife con vegetales de estación, o lenguado con crema de morrón, papines, tomates cherry y mix verde.

El cierre dulce llega con una pavlova con crema fresca de menta y lima, frutas de estación, chocolate y praliné, acompañada de bebidas a elección —agua, limonada de menta y jengibre o gaseosa— y un brindis de cortesía con una copa de espumante de la bodega Salentein. El precio por persona es de $55 000 y promete una jornada inolvidable entre sabores, historia y naturaleza.

Dónde: José María Gutiérrez 3926, Palermo.

ALO´S BOUTIQUE

En el corazón de La Horqueta, San Isidro, el chef Alejandro Féraud dio vida a Alo’s, un bistró que se ha convertido en sinónimo de alta cocina contemporánea. Dentro de este mismo universo nació Alo’s Boutique, un espacio que traduce la filosofía del restaurante al formato cotidiano. Allí, cada producto —desde panes de masa madre y focaccias hasta tortas y pastelería fina— se elabora de manera artesanal y con materia prima de primera calidad.

Alo´s Boutique - Alfajores de maicena

La propuesta: Para agasajar a las madres, Alo’s Boutique lanza una edición especial de sus boxes de alfajores. Las cajas, disponibles en presentaciones de 6 o 12 unidades, reúnen una cuidada selección de sabores: almendras con dulce de leche, almendras con membrillo glaseado, cacao con dulce de leche bañado en chocolate, maicena con dulce de leche y coco, y vainilla con dulce de leche glaseado.

Para esta fecha especial, se ofrecerán a un valor promocional de $4 000 cada unidad (precio habitual $5 500) para la compra de seis o doce unidades, en cajas ideales para regalar. Además, quienes visiten la boutique podrán complementar su obsequio con la línea de velas aromáticas y esencias florales de Las Marelas, una propuesta que combina el universo sensorial con el placer gastronómico. Una manera diferente de celebrar el Día de la Madre con productos que conquistan por su sabor, su calidad y su inconfundible estilo.

Dónde: Blanco Encalada 2120, San Isidro.

SOLE DI PARMA

Sole di Parma ofrece una propuesta centrada en la pastelería artesanal y la experiencia cotidiana: productos de elaboración propia con técnicas tradicionales e ingredientes seleccionados, presentados con estética cuidada y un toque casero. Su carta combina clásicos de panadería con opciones de autor y focaccias artesanales. El sello de la casa es la frescura y la dedicación en cada pieza.

SOLE DI PARMA DIA DE LA MADRE 2

La propuesta: Presenta un box artesanal pensado para el Día de la Madre que incluye una selección de preparaciones, como croissant de almendras, chipá, porción de ciambella de arándanos, galleta de lima y limón, lunette de chocolate y un alfajor de pistacho. La caja se ofrece a un precio promocional de $20 000 y se puede encargar directamente en el local, ideal para quienes buscan un regalo elegante y práctico.

Dónde: Madero 537, Tigre.

BILBO CAFÉ

Bilbo Café propone una experiencia que combina café de especialidad, brunch disponible todo el día y pastelería artesanal, en un ambiente cálido y relajado. Su blend propio, Merlín, aporta notas de nuez y cacao y es el eje de la carta de bebidas, mientras que la oferta gastronómica incluye sándwiches, ensaladas, postres destacados y opciones para compartir en múltiples sucursales de la ciudad. El espacio además suma programación de música en vivo y eventos que refuerzan su perfil como lugar para reuniones y pausas prolongadas.

BILBO DIA D ELA MADRE 2

La propuesta: Para agasajar a las madres en su día, Bilbo presenta una caja especial pensada para compartir en casa. El Bilbrunch reúne preparaciones dulces y saladas —croissant, scones, porciones de torta y opciones saladas— junto con detalles como flores y se ofrece por reserva anticipada en sus sucursales. La propuesta, lista para llevar, combina la pastelería y el brunch de la casa en un formato práctico para disfrutar en la mañana o el mediodía.

Dónde: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

ENERO

En Enero Restaurant se puede disfrutar de la mejor estación del año en cualquier mes. La propuesta fusiona la naturaleza con la elegancia en un espacio ubicado en la costanera. Su oferta se distingue por una gastronomía de inspiración ítalo-argentina, complementada por una coctelería sofisticada que armoniza con el ambiente y una cuidada selección de vinos.

Enero - Mesa general 1

La propuesta: Para el Día de la Madre, Enero ofrece un exclusivo menú de pasos a $49 000 por persona. La experiencia culinaria incluye una entrada a elección entre burratina crujiente con pesto siciliano y albahaca fresca, o remolacha asada con hummus, emulsión de palta y gravlax de trucha. Como plato principal, se puede optar por vacío al horno de barro con cremoso de papa y demi glace, o ravioles de espinaca y ricota con ragout de hongos.

Para culminar, un delicioso semifreddo de chocolate y frutos rojos como postre. Para maridar, habrá vinos Salentein Numina Malbec y Chardonnay a precios promocionales, junto con un espumante Salentein Doux para brindar. Se puede reservar a través de WhatsApp (+54 9 11 2516-2111). Este menú estará disponible durante todo el día.

Dónde: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

DESARMADERO

Desarmadero Bar y Desarmadero Session, ubicados en el barrio de Palermo, son reconocidos como destinos ideales para los apasionados de la cerveza artesanal y la buena gastronomía. Estos espacios cuentan con más de 40 canillas que ofrecen una amplia variedad de cervezas artesanales, cuidadosamente elaboradas por destacados productores locales.

Además, su propuesta culinaria de estilo casero complementa a la perfección las bebidas, con un menú que incluye tapas calientes, hamburguesas y sándwiches gourmet, ensaladas frescas y demás opciones. La experiencia se completa con una selección de cócteles de autor, ideales para disfrutar en un ambiente cargado de Street art.

Desarmadero - Gin

La propuesta: Este domingo 19 de octubre, los bares ofrecerán promociones especiales para disfrutar en sus espacios. Habrá 2x1 durante todo el día en cervezas seleccionadas, incluyendo Honey, Pilsen, Irish y Hefeweizen.

Además, se podrán degustar cócteles exclusivos como Campari, gin Heráclito y Fernet con cola, junto con una variedad de copas de vino disponibles en la carta. También se aplicará un 20% de descuento en toda la góndola de vinos, ya sea para consumir en el lugar o para llevar a casa.

Dónde: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

TERO

Tero es un restaurante y salón de eventos ubicado cerca de Nordelta que combina una propuesta culinaria de fusión de sabores con un ambiente moderno y acogedor. Ideal para cenas íntimas, reuniones familiares o celebraciones especiales, el espacio destaca por su arquitectura que se integra armoniosamente con el entorno natural. Grandes ventanales, una terraza con vista al agua y una decoración interior en tonos cálidos y diseño contemporáneo crean una atmósfera única. Además, ofrece servicio de catering para eventos.

Tero - ojo de bife con papas fritas

La propuesta: El restaurante ofrece dos menús especiales para la ocasión: el Menú Kamado, que incluye una ensalada de la casa con lechuga, mayonesa saborizada con naranja, manzana, nueces caramelizadas y parmesano, seguido de ojo de bife o bife de chorizo al kamado con papas fritas y una bebida a elección. Por otro lado, el Menú Mediterráneo comienza con gambas apanadas con alioli y continúa con un risotto mediterráneo de mariscos y pollo.

Además, hay una carta especial del día con opciones como gambas al ajillo, jamón crudo español, rabas a la romana o buñuelos de espinaca con alioli, y platos principales como costilla al horno, trucha rellena de espinaca con salsa de limón, ñoquis soufflé, pollo relleno de hongos o sorrentinos de osobuco. Para cerrar, postres clásicos como volcán de dulce de leche, flan casero, tiramisú o volcán de chocolate. La experiencia se complementa con vinos de la bodega Salentein y una botella de espumante Doux de obsequio, ideal para continuar el brindis en casa.

Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

SOMOS ASADO

En Villa Crespo, Somos Asado propone una experiencia al fuego que combina cocina a leña, carnes maduradas y platos para compartir, en un ambiente de estilo vintage con patio al aire libre y atención cálida, fiel al espíritu familiar del lugar. Su propuesta gira en torno al horno de barro a leña, donde se elaboran recetas que van desde las carnes, achuras, hasta opciones vegetarianas como los espárragos y repollo, logrando una cocina artesanal de aromas únicos.

SOMOS ASADO - CARNES MADURADAS - bife

La propuesta: el próximo domingo 19 de octubre, desde las 12:30 h, el restaurante invita a celebrar el Día de la Madre con un almuerzo a la carta y varios gestos especiales: cada mamá recibirá una caja de trufas artesanales, mientras que los adultos serán agasajados con una copa de bienvenida y un bocado casero.

Además, habrá una promoción de vinos —con la compra de una botella, se obsequiará otra para disfrutar en la mesa o llevar a casa— y menú para niños (milanesa con papas o pasta con crema). Reservas por WhatsApp al 11-5834-9324 o a través del sitio del restaurante.

Dónde: Av. Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Bodega Sin Reglas – Mil Demonios Lilith

Un espumante que desafía lo establecido. Elaborado bajo el método champenoise con uvas 100% Malbec provenientes de viñedos de altura en El Peral (Tupungato, Valle de Uco, Mendoza).

Mil Demonios - Lilith

Con 45 meses de crianza sobre lías, Lilith ofrece un perfil sofisticado: de color rosa pálido con reflejos salmón, presenta aromas de frutos rojos frescos como frambuesa y cereza, junto a pétalos de rosa y delicadas notas de pan tostado y almendras; en boca resulta fresco, con buena acidez, cremosidad media y un final elegante y persistente.

Ideal para brindar y celebrar con mamá en su día.

Bodega Colosso Wines - Colosso Rosé

Colosso Rosé es un rosado cofermentado con una expresión vibrante y fresca, resultado de la cofermentación de Malbec y Syrah en finca Los Amores, ubicada en Los Chacayes, Tunuyán.

Colosso - Rosé

La variedad es 50% Malbec – 50% Syrah y es de la Finca Los Amores, ubicada en Los Chacayes, Tunuyán.

Bodega Sottano - Sottano Fioravante Sauvignon Blanc

Sottano Fioravante Sauvignon Blanc es un vino fresco y moderno, de color amarillo claro con reflejos verdosos. Se elabora en Alto Agrelo, Mendoza, y se caracteriza por sus aromas a lima, pomelo y un toque herbal.

Sottano -FIORAVANTE SB

En boca resulta liviano y refrescante, con buena acidez, notas cítricas y un final agradable y persistente.

Chocolates Lacasa

Chocolates Lacasa invita a celebrar con una experiencia única de sabor y tradición: bombones elaborados con recetas auténticas e ingredientes de excelencia.

BOMBONES VARIOS

Una propuesta pensada especialmente para esta ocasión, que reúne sabores que conquistan a todos:

Bombones rellenos con dulce de leche, un homenaje a nuestro sabor más tradicional.

Bombones con almendras y avellanas enteras, para quienes disfrutan del contraste entre el crujiente y el chocolate.

Bombones surtidos, una combinación cálida y deliciosa.

Olympo Sky Bar

Una tarde especial para celebrar a las mujeres más importantes de nuestras vidas.

Olympo Sky Bar 5.jpeg

Una experiencia única con un menú de tres pasos, con opción vegetariana

Entrada

Plato principal

Postre

El encuentro se realizará el domingo 19/10, de 12 a 16, siendo el horario máximo de llegada a las 14:30. Cada mesa contará con una botella de Bandini cada dos personas para acompañar la comida y, para finalizar el encuentro, un brindis especial por ellas.

Cada madre presente en la mesa recibirá una botella de Rosé Bandini como obsequio, para que se lleve un recuerdo de este día tan especial.