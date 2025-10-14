Los mejores 2 bares de Buenos Aires para tomar vino

En los últimos años, la noche porteña sumó muchas propuestas de wine bars para disfrutar de degustaciones y acompañarlas con tapas o una picada. Hay opciones para todos los gustos.

El vino es el complemento infaltable para muchos de los platos favoritos de la gastronomía porteña, desde las pastas hasta las carnes rojas. Aunque la gran mayoría de los restaurantes tienen una carta dedicada a ellos, algunos locales los convierten en el centro de la experiencia.

Los llamados bares de vinos o wine bars no son un concepto nuevo: los primeros aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires a fines de los años '90. Sin embargo, en el último tiempo aparecieron cada vez más propuestas, desde pequeños rincones hasta grandes salones, y con etiquetas para todos los gustos.

Hoy en día, participar de degustaciones o salir exclusivamente a probar vinos es una actividad muy difundida y consolidada en la noche porteña. Si querés sumarte a la tendencia, estos son los dos mejores bares de Buenos Aires para tomar vino.

Este bar se encuentra en una de las zonas más bonitas y animadas de San Telmo, y se suma a esa movida con un calendario de shows musicales, pop-ups y distintos eventos. Ofrece un ambiente joven, relajado y divertido, con un deck al aire libre y un menú con tapas artesanales como tortilla y salchicha parrillera.

A cargo de la sommelier Sofía Maglione, la propuesta incluye más de 120 etiquetas de vino de todas las regiones del país, desde las bodegas más importantes hasta los nuevos proyectos. Queda en Avenida Caseros 474. Abre de miércoles a sábado desde las 17:30 hasta la medianoche, y los domingos todo el día.

Gran Bar Danzón

Gran Bar Danzón Instagram @granbardanzon

Ubicado a pocas cuadras de la Plaza San Martín, surgió a fines de la década de 1990 como uno de los primeros bares de vinos de la Ciudad de Buenos Aires. Empezó como un lugar secreto y con una propuesta novedosa, pero hoy su carta y su barra de tragos son clásicos de la escena porteña.

Su cava tiene más de 350 etiquetas, e incluye botellas históricas y de colección. Para acompañar, hay sushi, ojo de bife, matambrito de cerdo, salmón, risotto y mucho más. Queda en Libertad 1161. Abre de lunes a viernes desde las 19; sábados, domingos y feriados a partir de las 20.