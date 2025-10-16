Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

La cantante colombiana deslumbró con su performance de moda y música en el desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

La cantante Karol G brilló en el desfile Victoria's Secret Fashion Show 2025 que se realizó este miércoles en el Navy Yard de Brooklyn, en Nueva York, y dejó un mensaje ante la prensa mundial: " Latin Foreva".

La artista colombiana hizo una presentación con música latina y moda , desde lencería hasta prendas de vestir juveniles. Subió la escenario acompañada por la modelo Bella Hadid, quien abrió la pasarela vestida con lencería roja y una capa que marcó el tono dramático de su desfile.

La famosa apareció desde el fondo del escenario vestida con un enterizo rojo escarlata, con un par de alas gigantes, imitando el aspecto de uno de los ángeles de la marca. Recorrió toda la pasarela con Latina Foreva, con pasos de reguetón característicos de su estilo musical.

La intérprete de Tropicoqueta, quinto álbum de estudio, compartió su presentación en el escenario de la moda fashion y escribió: "Oficialmente un Angelito de Victoria Secret @victoriassecret LATINA FOREVA !!! !".

¿Qué es el Victoria's Secret Fashion Show?

El evento Victoria's Secret Fashion Show es un desfile promocional anual patrocinado y presentado por Victoria's Secret, una marca de lencería femenina.

La edición 2025 contó con la presencia de supermodelos como Bella Hadid, Candice Swanepoel y Jasmin Tookes, además de debutantes como la gimnasta olímpica Suni Lee y la estrella de la WNBA Angel Reese.

El elenco femenino incluyó al grupo de K-pop TWICE, Madison Beer, Karol G y Missy Elliott, en la pasarela icónica de la moda en Nueva York.

Actualmente, Victoria's Secret pertenece a un grupo de inversores institucionales y su CEO es Hillary Super, aunque la marca fue fundada en 1977 por Roy Raymond y vendida en 1982 a Les Wexner. Este la expandió y luego se retiró en 2020 tras la separación de la compañía de L Brands.