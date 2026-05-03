3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Crisis en Racing: hinchas rebautizaron la calle Diego Milito como Gustavo Costas en señal de respaldo al DT

A horas de un partido clave ante Huracán, la tensión interna en la Academia escala. El equipo necesita sumar para avanzar de ronda y arrastra dudas por el mal comienzo de año.

Por
Crisis en Racing: hinchas rebautizaron la calle Diego Milito como Gustavo Costas en señal de respaldo al DT

Crisis en Racing: hinchas rebautizaron la calle Diego Milito como Gustavo Costas en señal de respaldo al DT

En medio de un clima cada vez más tenso, un grupo de hinchas de Racing protagonizó una protesta simbólica frente al estadio Presidente Perón en la que modificaron el cartel de la calle Diego Milito y lo reemplazaron por el nombre de Gustavo Costas, en un claro gesto de apoyo al entrenador y de cuestionamiento a la dirigencia.

El 10 se subió al auto de Mercedes.
Te puede interesar:

Imperdible: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

La escena expone el momento delicado que atraviesa el club, con diferencias marcadas entre los simpatizantes y la conducción encabezada por Milito. Mientras desde la estructura futbolística deslizan que el ciclo del DT podría depender de los resultados inmediatos, el técnico no contempla dar un paso al costado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2050925779551223854&partner=&hide_thread=false

En lo deportivo, la Academia se juega mucho este domingo desde las 16 frente a Huracán. Un triunfo le asegurará la clasificación a la próxima instancia del torneo de Primera División. En caso de empatar, dependerá de que Tigre o Sarmiento no ganen sus respectivos partidos.

image

El presente internacional también alimenta la incertidumbre. En la Copa Sudamericana, Racing ocupa el tercer lugar de su grupo tras un arranque irregular: suma una victoria, un empate y una derrota, números que lo obligan a reaccionar para no comprometer su continuidad en el certamen.

image

Noticias relacionadas

Video: así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

Así fue el encuentro entre Messi y Colapinto en la previa del GP de Miami

Messi llegó con su familia al Gran Premio de Miami.

Messi, presente en el GP de Miami para ver a Colapinto en la Fórmula 1

Oberman y Messi integraron la Selección Sub-20 campeona del mundo en 2005.

Pasó de ser jugador de la Selección y pelearse con Messi a asesorar a futbolistas: la historia que pocos creen

El futbolista de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026, que prefiere su vida de campo antes que los lujos

Las lluvias ya arribaron a la localidad estadounidense.

¿Corre peligro el GP de Miami? Diluvio, tormenta eléctrica y horas decisivas para la carrera de la F1

River enfrenta a Atlético Tucumán con varios cambios.

River va por otro triunfo ante Atlético Tucumán para cerrar el grupo lo más arriba posible

Rating Cero

Emilia Mernes y su pasado antes de ser famosa. 

De qué trabajaba Emilia Mernes antes de ser famosa: pocos lo saben

En un momento, se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. 

Shannon Elizabeth fue actriz de American Pie y ahora se filtró cuánto gana por su cuenta de OnlyFans

Shakira hizo emocionar a más de dos millones de personas en Río de Janeiro.

El dardo de Shakira a Piqué en Copacabana: "Hay millones de madres solteras, sin apoyo, y yo soy una de ellas"

Shakira celebró más de tres décadas de carrera en Copacabana.

Shakira hizo estallar Copacabana: brilló en una noche récord ante más de dos millones de personas

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: las encuestas marcan quién es el próximo participante eliminado de Telefe

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

Se filtró cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

últimas noticias

El 10 se subió al auto de Mercedes.

Imperdible: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

Hace 14 minutos
El Gobierno y una danza al compás de los tiempos de la Justicia

El Gobierno y una danza al compás de los tiempos de la Justicia

Hace 5 minutos
play

Fueron a Viena y descubrieron en el aeropuerto que los habían estafado: más de 100 familias damnificadas

Hace 25 minutos
La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y se contrajo el gasto real

Hace 28 minutos
Video: así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

Así fue el encuentro entre Messi y Colapinto en la previa del GP de Miami

Hace 32 minutos