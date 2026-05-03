Crisis en Racing: hinchas rebautizaron la calle Diego Milito como Gustavo Costas en señal de respaldo al DT A horas de un partido clave ante Huracán, la tensión interna en la Academia escala. El equipo necesita sumar para avanzar de ronda y arrastra dudas por el mal comienzo de año. Por + Seguir en







Crisis en Racing: hinchas rebautizaron la calle Diego Milito como Gustavo Costas en señal de respaldo al DT

En medio de un clima cada vez más tenso, un grupo de hinchas de Racing protagonizó una protesta simbólica frente al estadio Presidente Perón en la que modificaron el cartel de la calle Diego Milito y lo reemplazaron por el nombre de Gustavo Costas, en un claro gesto de apoyo al entrenador y de cuestionamiento a la dirigencia.

La escena expone el momento delicado que atraviesa el club, con diferencias marcadas entre los simpatizantes y la conducción encabezada por Milito. Mientras desde la estructura futbolística deslizan que el ciclo del DT podría depender de los resultados inmediatos, el técnico no contempla dar un paso al costado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2050925779551223854&partner=&hide_thread=false POLÉMICA EN RACING: HINCHAS LE CAMBIARON EL NOMBRE A LA CALLE DIEGO MILITO Y LE PUSIERON GUSTAVO COSTAS



En la previa del duelo ante Huracán, clave para el equipo de Avellaneda, aparecieron nuevas señales de apoyo hacia el entrenador



También es un mensaje hacia la… pic.twitter.com/2dH095yu64 — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 3, 2026

En lo deportivo, la Academia se juega mucho este domingo desde las 16 frente a Huracán. Un triunfo le asegurará la clasificación a la próxima instancia del torneo de Primera División. En caso de empatar, dependerá de que Tigre o Sarmiento no ganen sus respectivos partidos.

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