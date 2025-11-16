Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina El actor, que llegó al país para presentar su película y fue declarado visitante ilustre de La Plata, brindó un show musical en uno de los hoteles más top de Capital Federal.







Redes sociales

El actor Johnny Depp llegó a la Argentina en el marco de la presentación de su nueva película, pero también aprovechó para disfrutar de la noche porteña acompañada de sus amigos, música y gastronomía argentina.

La estrella de Hollywood, que también fue reconocido como visitante ilustre de La Plata, no se privó de disfrutar de una noche en la ciudad de Buenos Aires. Vivió una exclusiva reunión en el Hotel Faena donde tocó la guitarra y cantó junto a amigos.

En una cita reservada para un selecto grupo de invitados en el emblemático hotel de Puerto Madero, Depp llegó acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez y se trasladaron a El Mercado, según los videos publicados por algunos de los presentes en sus redes sociales, se vio que el director compartió una mesa que ofrecía una atmósfera de iluminación tenue y decoración sofisticada.

Embed Johnny with friends at the El mercado restaurant, the Faena Hotel, in Puerto Madero, Argentina.

Credits to the @horacio_heguy#JohnnyDepp #depphead pic.twitter.com/7B4W5w7MFT — Johnny Depp Love (@JohnnyDeppLoveo) November 15, 2025 Entre los asistentes también se encontraban figuras reconocidas como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, Concepción Blaquier y María Campos, con quien compartió un momento a pura música arriba del escenario para tocar la guitarra y cantar juntos disfrutando una noche distendida.

A qué se debe la visita de Johnny Depp a la Argentina El reconocido actor, Johnny Depp llegó a Argentina hace aproximadamente una semana para presentar su segunda película como director, Modigliani, tres días en Montparnasse, y su llegada generó gran expectativa entre el público local.

Durante su estadía en el país, que incluyó la presentación de su filme en las salas argentinas y la participación en una masterclass en La Plata junto al actor italiano Ricardo Scamarcio, protagonista de la película, también fue distinguido como “Visitante Ilustre” de La Plata. “Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios”, indicó entre risa y agregó: “Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad”.