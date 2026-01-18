El bodegón de Buenos Aires que se destaca por su "alfajor de milanesa" delicioso

Este lugar atrae cientos de comensales a través de las redes sociales donde presenta sus platos innovadores y genera revuelo con sus precios accesibles.

Los bodegones son un emblema de la gastronomía porteña. Funcionan como puntos de encuentro en la Ciudad de BuenosAires, para reuniones de trabajo, de amigos, almuerzos familiares o salidas de fin de semana. Además, son el lugar perfecto para los turistas para deleitarse con las recetas típicas de nuestro país y conocer de cerca nuestras tradiciones.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene más de cuatro décadas y su asado es una locura

Si bien las comidas que componen el menú suelen ser las mismas en la mayoría de bodegones: milanesas, carnes a la parrilla, pastas y guarniciones como puré o papas fritas ; algunos lugares logran darle una vuelta de rosca.

En Buenos Aires, Sinfin se destaca por algo en particular: su alfajor milanesa. En este lugar, ninguno de sus platos pasan desapercibidos, ya sea por su calidad inventiva, sus porciones abundantes o su gran sabor.

Sinfín cuenta con dos sucursales. En la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra ubicado en Villa Luro , a pocos metros de la Autopista Perito Moreno. El restaurante es una gran esquina en Avenida Rivadavia y Guarda Nacional .

Cuenta con un local igual de atractivo en Ramos Mejía , Zona Oeste. Se ubica en Espora 251 , en un polo gastronómico de la localidad.

Qué puedo pedir en Sinfin

La razón por la que muchos visitan Sinfin es para probar su alfajor de milanesa que consiste en dos milanesas con queso en medio y un baño de queso derretido encima. No les alcanzaba con la propuesta que tuvieron que redoblar la apuesta con una opción de distintos sabores como la que viene rellena de bondiola o la que está bañada en cheddar con pedacitos de bacon.

También podés probar una milanesa dentro de una tortilla de papas. Estos dos platos clásicos de nuestros bodegones se fusionan en un platillo que no puede decepcionar.

Cualquier cosa que pidas en este lugar, se sirve en una porción muy abundante. Albóndigas con puré, escalope, filet de merluza, sandwiches, pastas, y más. Mención especial para su cazuela de sorrentinos y la paella.

La carta de este lugar no tiene fin. Si te quedó lugar para el postre podés optar por un tradicional flan con dulce de leche y crema o arriesgarte probando su alfa cookie relleno de pistacho con baño de chocolate, o deleitarte con la cascada de chocolate XXL.

Cómo llegar a Sinfin

Al local de Ramos Mejía se puede llegar a través del tren, tomando la línea Sarmiento hasta la estación Ramos Mejía. También te podés acercar a sus inmediaciones con las siguientes líneas de colectivos: 242, 298, 325, 378 o 406, que pasan por las cercanías del bodegón.

Por otro lado, para la sucursal de Villa Luro se puede tomar el tren Sarmiento, bajando en las estaciones Floresta o Villa Luro, o las líneas de colectivos 1, 2, 8, 46 y 96.